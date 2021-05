Xela Arias, unha máis na Escola Infantil

A Escola de Educación Infantil de Sarria ten xa un doutoramento en Xela Arias. E non é para menos. O centro vén de recibir o nome da poeta sarriá e toda a comunidade educativa está afanada en dar a coñecer a figura e a obra da autora homenaxeada este ano co Día das Letras Galegas.

Os nenos e nenas do parvulario familiarízanse co labor desta poeta a través de múltiples actividades. Con material de refugallo representaron o conto A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia, co que Xela Arias gañou o premio literario da agrupación cultural O Facho con só 11 anos.

Tamén traballaron sobre o conto Andei investigando que facer, que forma parte do libro Non te amola!, recentemente publicado. Neste relato, a autora fala dos poetas e novelistas que visitan a casa de seus pais e, tomando este feito como punto de partida, a escola que dirixe Iván Tourón achegoulle ao alumnado varios escritores sarriaos. Así, coñeceron os traballos e fixeron senllos retratos de Manuel Darriba, Marisa Núñez, Antón Fortes, Luis L. Alonso, Estefanía Padullés e Sonia Marpez.

O resultado do seu esforzo pode verse no exterior da escola para, deste xeito, "facer partícipe a toda a comunidade, manter un vínculo cara a fóra e que a xente coñeza a importancia do traballo de Xela Arias", apunta o director.