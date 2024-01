Xela Arias dende ‘Os espazos en branco'

Afondar no recordo de Xela Arias foi todo un proceso de introspección para Bruno Arias, cineasta e sobriño da escritora sarriá que decidiu centrar a súa ópera prima na figura da poeta dende un punto de vista "totalmente persoal".

A poeta morreu cando el apenas tiña cinco anos e o recordo que gardaba dela formárase a través das "historias que oía na casa", pero, tal e como afirma o director, "sentía a pulsión de coñecer e recoñecerme a min mesmo a través dela, así que realicei un fondo traballo de investigación porque sentía que non me podía quedar na superficie".

Así naceu Os espazos en branco’, unha longametraxe candidata agora á nominación nos Mestre Mateo, coa que o vigués logrou poñerlle cara, voz e aparencia a moitos deses espazos en branco, xa que fixo un percorrido por moitos dos lugares clave para entender e comprender a figura de Xela Arias non só como escritora, senón tamén como persoa e como tía.

O cineaste vigués Bruno Arias. XAIME CORTIZO

"Rodamos en bastantes concellos galegos, pero os escenarios principais foron Sarria e Vigo", explica Bruno, que asegura que fixeron decenas de entrevistas a compañeiras de traballo, amigos e familiares da escritora, que tiña raíces nas parroquias sarriás de Maside, Ortoá e Meixente.

"O filme permitiume entrar por primeira vez na granxa escola de Barreiros, onde se criou a miña tía", afirma Arias, que recorda a súa infancia na casa familiar da localidade cando viaxaba coa súa familia en verán. "Hai algo un pouco raro e case que máxico cando pisas por primeira vez lugares que tiveron tanto significado para unha persoa que influíu tanto en ti, como no meu caso foi a miña tía", asegura Bruno.

Pero o certo é que todas as historias e as testemuñas recollidas cambiaron "case que por completo a idea que tiña nun principio", xa que o director buscaba facer unha homenaxe a Xela Arias ao tempo que se documentaba e que ía conformando as súas vivencias a través do seu círculo máis próximo.

"Inevitablemente a película foime envolvendo e terminei creando un vínculo moi próximo", di Bruno, que sostén que aprendeu moito de si mesmo a través de Xela. O vigués sacou en claro que "podes coñecer moito de ti a través doutras persoas, porque a xente que te rodea vai conformando dalgún xeito a túa personalidade, o teu carácter e os teus gustos".

"Sen presión". Logo de homenaxear a Xela Arias nas Letras Galegas de 2021, o certo é que, tal e como afirma o seu sobriño, "visibilizouse moito máis o seu traballo", algo que considera "moi importante", polo que sentiría un gran orgullo de poder lograr a nominación nos Mestre Mateo. "Non é algo que me preocupe e non sinto presión, porque eu estou contento co traballo que fixemos, pero sería un xeito de dar a coñecer a Xela dende outra perspectiva, di o cineasta, que asegura que para el era moi importante a acollida familiar. "A primeira vez que vin a película con ollos de espectador foi cando me reunín coa familia para vela", explica Bruno, que se sente moi reconfortado tanto co resultado como coa aprendizaxe.

O director insta a darlle visibilidade a proxectos audiovisuais formados por xente que está a comezar, como é o caso de boa parte do equipo que conforma Os espazos en branco.

"O factor humano é para min o máis importante e neste caso sinto que fomos un núcleo moi unido, que traballamos con moitas ganas en todo momento ", sostén Bruno, que estivo acompañado por Bea Villar, Lucía Ramiro, Miguel Gomar, Miguel Sambréijome, Lucía Amado, Antía Carreira, Paula V. Guisande, Xandre Táboas, Raúl López, Alba Otero, Maite Martínez, Laura Piñeiro, Xoana Díaz, Paula Quiroga, Iván Castro e Álvaro Liste.