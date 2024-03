O Xarope, moito máis ca un pub

Toño de López, fotógrafo sarriao e persoa chea de inquietudes, tiña só 24 anos cando decidiu emprender cun local hostaleiro na vila. Segundo confesa, non sabía facer un café nin preparar un cóctel. Pero iso era o de menos. "O importante era outra cousa, porque o café apréndese a facer e a copa tamén", lembra. O que aquel mozo quería era, por riba de todo, poñer en marcha un proxecto cultural e artístico, enlazado coa súa propia filosofía de vida.

Nacía así o pub Xarope, no paseo do Malecón de Sarria, que o vindeiro día 19 cumpre 30 anos de vida co obxectivo acadado. Tratábase, en definitiva, de "crear unha comunidade arredor dun bar, algo que me parecía e me segue parecendo moi interesante", explica Toño de López, quen conseguiu facer do seu local "ese micromundo do universal dentro do particular que pode ser Sarria".

Apenas levaba tres anos aberto cando xa lle deu nome á primeira novela do escritor Manuel Darriba (Paf Xarope) publicada no 1997 pola editorial Sotelo Blanco con moi boas críticas. "Para min xa era un sitio moi especial", comenta o autor sarriao, que pensou en ambientar nunha vila a súa obra de primeira xuventude.

Filosofía: Toño de López concibiu o bar como "unha gran mesa redonda", un espazo "no que interesarse pola xente e facer amizades"

Música. Polo seu carácter melómano Toño de López quixo que o establecemento fose unha especie de "radio popular", na que soasen as músicas que máis lle gustaban, abríndose tamén a outros ritmos e dando "cancha" aos grupos locais. Pero non só iso. As paredes do Xarope funcionaron durante estes anos como galería de arte para exposicións e o seu mobiliario converteuse en acolledor espazo para a presentación de libros.

Calquera proposta cultural, pequena ou grande, atopa aquí acubillo. É o caso das xornadas de micros abertos, que organiza a escritora Yolanda Álvarez. "Son multidisciplinares, como se diría agora. Xiran arredor da poesía, a música, os monólogos, algunha improvisación... Cada persoa pode facer un pouco o que lle pete, e hai verdadeiras sorpresas", afirma Toño, quen garante a continuidade desta iniciativa.

Conversas. Para este veciño, metido en múltiples proxectos como a preparación da Trienal de Sarria, o pub Xarope tiña que ser, ademais, un lugar para afondar "na conversa coa xente". Como se dunha gran "mesa redonda" se tratase, o establecemento foi concibido como un espazo para "interesarte pola xente en si e facer amizade".

No seu caso, forxáronse lazos moi estreitos con persoas "que me axudaron moitísimo en momentos malos da vida". "Axudámonos todos entre nós e esa é a idea que foi medrando", confirma Toño, para quen o Xarope ten un compoñente "terapéutico brutal".

Esa cualidade medicinal está implícita no propio nome do establecemento, unha denominación que se axusta á perfección ao concepto de bar que tiña en mente este sarriao. "Non elixín xarope polo sentido de cóctel, que tamén, senón sobre todo polo sentido curativo. E tamén porque quería un nome en galego, porque eu síntome galeguista e quería axudar a facer forza no idioma", di.

Celebración: O local conmemorará as 3 décadas de vida os días 22 e 23 deste mes, con música, gastronomía e unha biblioteca aberta

A piques de cumprir agora 30 anos á fronte do pub, Toño de López bota a vista atrás e lembra aquel 19 de marzo do ano 1994 no que abriu as portas por primeira vez -casualidades da vida- coincidindo co nacemento da súa sobriña Sandra, que chegou ao mundo "cun pub debaixo do brazo", rememora entre risos.

Aniversario. Para conmemorar este aniversario prepara dous días nos que a música será protagonista. "Pretendo facer todo con xente e asociacións do pobo", sinala Toño. A programación comezará o 22 con Javi Metals e unha Jam Session e continuará o 23 cunha sesión vermú con Louband e unha degustación de queixos de Queserías Sarrianas e empanada e doces da panadería Pallares. Pola tarde haberá pinchadiscos e pola noite tocarán Flying Boogaloos, seguidos de Bacha's e Jor Ginho.

O Concello súmase aos actos levando ao Xarope ese mesmo día unha biblioteca aberta para celebrar as tres décadas dun local "que é referente no ámbito cultural", apunta o edil César No.

Porque, como resume Toño de López, "a estas alturas o que podo dicir é que non é só un bar".