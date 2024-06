Xaime Félix López Arias: "Sarria para min sempre está na acción e no pensamento"

Con todo o que sabe, todo o que fai e todo o que fixo Xaime Félix López Arias Arlindo aos seus 74 anos semella que os días deste sarrián non teñen 24 horas, senón 35. Un home polifacético que dedicou a súa vida a aprender e a transmitir Sarria, entre moitas outras cousas. É por iso polo que o Concello o designou pregoeiro nesta actual edición das festas do San Xoán. O investigador abrirá este venres as patronais, ás 20.00 horas, desde o balcón do consistorio.

Parece que xiraron as tornas. Este ano non se limita vostede a documentar as festas de San Xoan; tamén é un dos seus protagonistas ao ser proclamado pregoeiro. Que supón para vostede formar parte dunha festa que retratou nos seus textos?

Para min é unha honra; é como un broche a toda unha traxectoria. Sarria para min sempre está na acción e no pensamento. Foi para min una opción persoal; puiden terme instalado noutro lugar profesionalmente, pero por decisión propia decidín asentarme aquí, centrando toda a miña actividade profesional, a vida familiar, e seguindo un pouco o exemplo de miña nai, que era unha namorada de Sarria.

Xa ten o pregón redactado?

Si, claro.

E foi dificil condensar todo o seu coñecemento sobre Sarria e estas festas nese texto?

Penso que hai que destacar sempre o labor colectivo que supón a organización dunhas festas, as participacións individuais, os que sen ser sarriáns veñen aos festexos, a escritores de toda Galicia que tiveron presentes a Sarria e ás festas do San Xoán.

Como foron evolucionando estas festas dende que vostede ten coñecemento ata o día de hoxe?

O coñecemento máis antigo do que temos constancia refírese o ano 1650. O concello da época contrataba un gaiteiro, e neste caso en concreto era un gaiteiro que viña de Terra de Montes a facer a festa aquí. Coñecemos o nome e todo, Xoán de Reibela.

Semellaba que o San Xoán ía ser un acontecemento máis recente, non que se remontaba ao século XVII.

Temos gaiteiros documentados en Sarria do 1550 para adiante. En La Unión temos unha placa na que están postos todos os gaiteiros que formaron parte das festas populares.

Como continuou o San Xoán sarriao?

Ata máis ou menos 1906 a festa era unha gaita do país e unha banda, e normalmente a festa era unha verbena o día 23 e a festa do día 24. Entre 1906 e 1915 a xente nova ponse á fronte da festa e introduce novas cousas. A partir de 1932 os dous días pasan a ser tres, catro, e ao mellor cinco días de festas. Crearon tamén unha comisión de xente nova e unha romería chamada Romeria ou Xira das Insuas que durou hasta os anos 60. Consistía en que nun dos días a vila se desprazaba ao que hoxe é o barrio das Insuas, que naquel momento era unha magnifica carballeira que se deixou perder pola especulación. A xente botaba todo o día nesa romería, había actuacións de bandas de musica, xogos, merenda colectiva, etc.

Como continuaron as festas tras a posguerra?

A fase seguinte do proceso de organización é con posteriodidade á Guerra Civil, cando o concello asume a través dunha comisión oficial a organización das festas, recollendo diñeiro polas rúas e polas casas, e introducindo as orquestras. Xa pasa a ser unha festa de aspecto rexional, bandas de música e orquestras. Esta situación mantense ata que deixa de intervir o concello, cando no 1963, a piques de que non houbese festa, en cinco días unha comisión de mulleres organiza as festas. Con esta acción inaugúrase un novo sistema, no que a comisión non é designada polo concello, senón que son grupos sociais que se van poñendo á fronte.

E en que situación están as festas na actualidade?

A última fase é xa a actual, na que o Concello asume por enteiro a organización das festas e ademais non hai petitorio, senón que se sacan adiante co orzamento municipal.

Dende unha perspectiva máis persoal e non tan histórica, como recorda vostede a festa de San Xoán?

Eu son natural de Sarria, pero por motivos profesionais de meu pai viviamos en Ourense. Trasladámonos para aquí no ano 1957, e dende entón vivín estas festas de todas as maneiras: corrín detrás das varillas dos foguetes, participei tocando nas campás e fun membro da comisión de festas no ano 1971, que foi precisamente a creadora da queimada popular. Participei despois varios anos máis, ben directamente como membro da comisión ou no equipo asesor. Despois tamén tomei a relación dos pregos que se firman co Tamborileiro Municipal, seguindo a tradición aberta por Avelino Pousa Antelo, primeiro creador do personaxe do Tamborileiro Municipal. Colaborei tamén na coordinación do libro programa das festas de San Xoán durante moitos anos, e con numerosísimas colaboracións con textos históricos relacionados con Sarria dentro deste libro programa.

De onde xorde a súa paixón pola historia da comarca?

Xurdiu de forma natural. Meu pai foi historiador da súa zona, e foi algo que me chegou por imitación, por así dicilo.

Ao longo da súa vida tivo moitas inquedanza: a historia, o dereito, a ensinanza, ec. Sen dúbida é vostede unha persoa todoterreo. A que se adica actualmente?

Estou retirado xa da docencia, pero continúo na profesión da avogacía. Tamén me adico aos traballos de investigación e publicación. Cada certo tempo publicamos un boletín de temas históricos e colaboro con moitas revistas sobre temática do Camiño de Santiago. Ademais manteño un blog —neste momento estou no artigo 575—; e teño catro o u cinco libros históricos preparados. Tamén posúo unha boa base de datos relacionada con Sarria.

E aínda lle queda moitas cousas por facer, non?

Bueno, ánimo non falta, pero iso xa non depende da vontade dun (risas).

De todas esas actividades que foi levando a cabo ao longo da súa vida, cal considera que é a súa verdadeira paixón?

Para min o ensino sempre foi a actividade máis interesante, o máis creativo. Adiqueime ao ensino de adultos que estaban fóra da idade escolar; incluso cheguei a ter algún alumno de 90 anos. Creamos un centro adicado a adultos con moitísimas actividades de carácter aberto e divulgativo; un concepto diferente do que é un centro ao uso. Tiñamos hasta 16 cursos diferentes adicados a adultos, de recuperación de tradicións, un curso de historia comarcal, un grupo excursionista co que percorriamos España e Portugal todos os anos, un grupo de sendeirismo con percorridos por toda Galicia, e tamén fixemos un anaco do Camiño de Santiago. Era un mundo moi interesante para min.

Como persoa que coñece como a palma da súa man a historia de Sarria, cales cree que foron os feitos mais importantes para a comarca?

Na Idade Media hai dous fenómemos importantes. Un é a colonización monástica, con máis de 45 mosteiros na actual comarca de Sarria. Despois está o Camiño de Santiago, que deu nacemento a Vilanova de Sarria,que se crea onde está para ser por e para a ruta xacobea. Dentro deste último cabe destacar que Sarria tivo o único mosteiro cunha orde local soamente adicada a atención dos preregrinos; orde que chegou a merecer a atención dos Papas. A esta orde, que estaría hoxe onde se sitúa o mosteiro de Santa María Magdalena, concedéronselle ata catro bulas papais. Incluso se lles concedeu aos devotos as mesmas indulxencias que si peregrinasen a Roma, unha distinción moi sinalada para o mosteiro.