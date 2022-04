Lolita Balboa Álvarez: una voz con sentimiento

Desde pequeña Lolita Balboa siempre llevó la voz cantante. No había reunión familiar o acto religioso en el cual no fuese requerida para mostrar el don que Dios le había dado. En la casa de sus abuelos la subían a la mesa para que interpretase algún tema de Marisol o Joselito y en las misas del colegio o en las novenas de mayo le daban protagonismo a aquella niña que cantaba como los ángeles.

"Debín de nacer con esa arte. Eu sabía que me gustaba moitísimo, pero non me daba conta nin lle daba importancia ao instrumento natural que posuía", explica esta sarriana. Sin embargo, quienes la escuchaban sí eran conscientes del talento de su voz de soprano.

Tenía solo 15 años cuando una vecina, tras oírla cantar en la iglesia, le pidió que actuase en la boda de su hija y poco tiempo después, cuando se fundó la coral de Meigas e Trasgos, no tardaron en ir a buscarla, convirtiéndose en una de sus primeras integrantes. "O día do debut da coral xa fixen o meu primeiro solo, que non quería nin á de tres", recuerda entre risas.

La agrupación musical nacida en el seno de Meigas le permitió a esta vecina "aprender moitísimo" para desarrollar esa afición que la acompañaba desde siempre y que la mantenía pegada a los programas de radio para aprenderse las canciones del momento gracias a su memoria y buen oído.

Lo demostró en una actuación de aquella coral, cuando le pidieron improvisar estrofas para alargar una canción de comunión, saliendo así de un brete y recibiendo la felicitación del director.

Un amigo de la familia intentó convencer a sus padres para llevarla a Ourense y participar en algún concurso musical, gracias a los cuales se dieron a conocer grandes artistas del panorama nacional. Pero eran otros tiempos y, pese a la insistencia de esta persona, la propuesta no prosperó

"Daquela non lles daban importancia a isto. Se eu nacera hoxe, por exemplo, tería en Sarria un conservatorio, unha escola de música... podería realizar o que verdadeiramente sentía ganas de facer", comenta.

Años después se le presentaría otra oportunidad de formarse musicalmente cuando un cazatalentos le propuso irse para Barcelona. La sarriana, que ya estaba casada y tenía un niño pequeño, rechazó la oferta porque "por nada do mundo deixaba ao meu neno". Si hubiese estado en otro momento vital, seguramente probaría suerte.

Lolita Balboa dedicó toda su vida a ser modista, un oficio que también desempeñó con maestría su madre, pero la música nunca dejó de estar presente e incluso hizo un curso de canto.

En la actualidad, y tras un parón por motivos personales, sigue cultivando esta faceta suya como miembro de la Coral Polifónica de Sarria.

Esa gran pasión es la misma que la hace fiel seguidora de concursos como Operación Triunfo —"Rosa López emocionábame"— o del festival de Eurovisión, aunque lo encontraba "máis bonito" cuando predominaban las baladas.

La sarriana se declara fan de Raphael o de Paloma San Basilio, pero también de Luar na Lubre o de Lucía Pérez. Sus gustos van desde la música popular hasta la clásica, pasando por el canto gregoriano. "A que menos me gusta é o rock, non me vexo eu aí", bromea.

De lo que no hay duda es de que su voz expresa lo que siente. Lo pudieron comprobar los asistentes a la boda de su hijo. Aquella actuación espontánea emocionó a todos y constituye "o recordo máis bonito que teño na vida".

"Non sei se o fago ben ou mal, o que sei é que canto con sentimento. O que sinto exprésoo na voz", resume esta vecina, quien vive "feliz" disfrutando de la música, deleitando a los suyos en cualquier reunión que se preste y acudiendo a los ensayos de la coral, que son para ella "motivo de alegría".

Cantará en la procesión del Viernes Santo

La próxima actuación de Lolita Balboa será este viernes, con la Coral Polifónica del Concello, al término del pregón de Semana Santa.



Desde hace ya años la cofradía de Sarria le pide que cante también en la procesión del Viernes Santo y así lo hará el día 15, en el cual interpretará un tema propio de estas fechas desde un balcón del cruce de A Ciguñeira al paso de la comitiva.



A esta vecina le marabilla el coro del Nabucco de Verdi o el Ave Verum de Mozart, al tiempo que confiesa que se le pone la piel de gallina con el Dies Irae.