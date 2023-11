Unha voz de "rebeldía e dignidade"

Con emoción e cantando. Así recolleu este sábado en Láncara María Xosé Silvar, 'Sés', o premio Ramón Piñeiro, Facer País, un recoñecemento especial por partir de colectivos culturais e que nesta ocasión tivo a honra de recibir de mans da poeta Luz Fandiño como gañadora da anterior edición. A fonda amizade e admiración mutua que se profesan estas dúas mulleres "bravas", en palabras da asociación Val de Láncara, quedou patente nun acto conducido polo polifacético Xurxo Souto e cheo de orgullo da lingua galega e de pertenza á "aldea".

"Falar de Sés é falar de patria, da que nos queren negar os que se avergonzan de ser galegos e galegas", asegurou Luz Fandiño, para quen a premiada (que musicou uns versos seus) é o mellor exemplo de que se pode "estar cantando e mandar mensaxes de rebeldía e de dignidade". "Aquí temos a Sés, dicindo o que todos ou case todos calamos", destacou a poeta.

Nunha emotiva intervención, Fandiño animou a "loitar polo noso porque é un xeito de loitar polos outros pobos asoballados", incidiu na importancia da educación e da lectura e proclamou o seu amor por Galicia. "Se volvera nacer, sería galega ou non sería ren", manifestou diante da antiga casa do concello de Carracedo.

Música. Alí tivo lugar a entrega do galardón, consistente nunha obra de Marcos Ladra, e alí Sés arrancou a cantar Tempestades de sal, guitarra en man, acompañada polas voces do público. Previamente agradeceu un premio, segundo dixo, "movido pola cultura e polas emocións sinceras".

"Por un lado desexo que siga moitos anos e por outro lado de-sexaría que nunca tivera que ter existido", reflexionou, en relación ao feito de ser merecedor dun recoñecemento "por algo tan simple como elixir falar ou cantar na túa lingua". Neste sentido, a cantautora coruñesa lembrou que ela nunca responde á pregunta de por que canta en galego xa que facelo suporía "lexitimar que nos fagan ser estranxeiros na nosa propia terra", unhas declaracións recibidas con aplausos polos asistentes.

Para o mantedor do acto, Xurxo Souto, quen tamén lle dedicou unha canción á gañadora e a Luz Fandiño, Sés é sinónimo de "compromiso marabilloso". "Alí onde estás ti, está Galicia", díxolle o artista, que puxo o acento na importancia do colectivo fronte ao individual e no valor do premio Facer País, outorgado no transcurso dun acto "aparentemente humilde e absolutamente subversivo".

Libro de honra. Previamente, a cantautora foi recibida polo alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, na casa do concello da Pobra de San Xiao, onde deixou escrito no libro: "Honrada, agradecida e emocionada por recibir do pobo, concretamente do pobo lugués de Láncara, que tanto admiro e quero, este recoñecemento. Longa vida a Láncara e ao premio Ramón Piñeiro. Mil bicos. Grazas".

Os actos continuaron despois na ponte de Carracedo, onde o mestre Xurxo Rodríguez repasou algúns dos valores que fan a María Xosé Silvar merecedora do galardón, como o "amor á súa terra, loita feminista, compromiso coa lingua e a cultura e interese por espallala onde queira que vai".

A xornada, na que participaron personalidades da cultura como a escritora Marica Campo ou da política como o vicepresidente da Deputación de Lugo, Efrén Castro, rematou coa interpretación do himno galego diante do busto de Ramón Piñeiro e a carón do monólito onde xa loce gravado en pedra o nome de Sés xunto ao dos outros vinte premiados co Facer País.