¿Volveremos a usar candiles?

La subida de la luz es uno de los temas estrella de conversación entre los ciudadanos, ya que día a día el precio de la electricidad sorprende con nuevos récords. La panadería Pallares de Sarria está pendiente de la actualidad, creando en su museo escaparates en los que denuncia con humor noticias del día a día y, por supuesto, no se olvida de la subida de la luz.

El negocio muestra, por un lado, bajo un cartel con la palabra "antes", aquellos primeros electrodomésticos que se pudieron ver en los hogares, algunos de los cuales tienen alrededor de 60 años. Se encuentran una manta eléctrica, una cocina con horno incorporado, una radio, una "minipimer" (una picadora y licuadora), una aspiradora, una televisión, una afeitadora, un ventilador o un hornillo de infrarrojos.

Por otro lado, con un cartel con el lema "ahora", se pueden ver una batidora manual, planchas de la ropa de carbón, velas, molinillos de café, candiles de carburo y gas, un exprimidor de naranjas, una estufa de leña o una olla con tres pies para hacer el fuego debajo y preparar la comida. En lugar de la aspiradora están una escoba y enceradora y el lavavajillas es un estropajo. También figura una "lavadora a man", que no es más que un tablón de madera para lavar en el río o en un regato.

Son útiles que tiene al menos 70 años de antigüedad, pero ante la continua subida de la luz se podrían volver a usar, como bromea el panadero Javier Fernández, artífice de los escaparates con la ayuda de su esposa, Pilar García, y su hija, Antía Fernández.

"O progreso foi hai 60 anos, cando chegaron os electrodomésticos, pero volveremos para atrás, utilizar cousas de hai 70 anos, manuais, con este prezo da luz", denuncia el sarriano.

Muchos de estos elementos son completamente desconocidos para los más jóvenes. "A xente maior entende mellor o escaparate, a máis nova pensa que é irreal, non viviron con esas cousas", afirma el sarriano, quien considera que ahora "non podemos estar sen electrodomésticos".

"MOITAS QUEIXAS". Desde la panadería Pallares se decantaron por esta temática para su nuevo escaparate del museo porque hay "moitas queixas" por la subida del precio de la luz, el cual es un tema "recorrente", como advierten en su establecimiento cada día. "Todas as vivendas baséanse no tema eléctrico, agora non hai nada manual, todo usa electricidade", opina el panadero.

En el negocio escuchan las quejas de los ciudadanos o de trabajadores de sectores como el de la ganadería. Ellos mismos perciben un incremento en el coste de las materias primas a causa de la situación de la luz. Según explica, les comunicaron que la próxima semana subirá "sobre catro ou cinco céntimos" el precio del kilo de harina y también se están encareciendo otros productos, como son la leche y los huevos.