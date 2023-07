Voda gótica co primeiro amor

Algúns din que o primeiro amor nunca se esquece de todo, e proba diso son María López e Alfonso Bergantiños. Eles foran noivos de adolescentes, con 15 e 17 anos respectivamente. "A vida levounos por distintos camiños", explica a sarriá María López, que di que, ben por casualidade ou ben porque así o quixo o destino, "atopámonos trinta anos despois e xa non nos separamos".

Dous anos despois de retomar a súa relación, xa con 45 e 47 anos, a sarriá e o paradelense decidiron casarse polo civil o pasado sábado no hotel Alfonso IX de Sarria. Un lugar "moi significativo para nós", di a noiva, que explica que nese mesmo lugar terminaron a relación da adolescencia, polo que tamén foi unha forma de pechar o círculo. Ademais, o noivo cumpriu anos o día do casamento. "Parece que se deu todo así por algún motivo, para que ese fose o noso día", asegura.

Pero iso non foi todo. Os noivos celebraron unha voda gótica onde todo se tinguiu de negro para dar o si, quero dunha forma moi especial. "Á nosa maneira", afirma a sarriá, que recoñece que ela foi a "culpable", por así decilo, deste peculiar e orixinal casamento. Sostén que o seu estilo é "único", e que a xente adoita pensar que é gótica, aínda que non se define como tal.

A parella retomou a relación despois de trinta anos sen verse tras atoparse a través dos seus perfís nas redes sociais

"Case sempre me critican pola miña forma de vestir, así que este era unha forma de dicir: esta son eu", explica María López, que quería manterse fiel a si mesma nun día tan especial coma este, por iso levou un vestido de Estefanía Pérez, @fashionfairies_design, que foi a encargada de "materializar o que eu quería, e sentinme moi elegante e sexi. Segura de min mesma".

Pola súa parte, o noivo, Alfonso Bergantiños, natural de Paradela, é un fiel amante do mundo do motor, polo que chegou á voda subido a unha moto. "Nós non temos nada de convencional", di a noiva, que se sinte moi orgullosa de ter celebrado unha cerimonia que representa "perfectamente os nosos gustos".

Negra, gótica e rockeira. Así definiu a sarriá o casamento que congregou a 70 invitados neste famoso hotel da localidade, onde non faltou o ritmo. "Antes era máis de bachata, pero os dous somos grandes amantes do rock, así que impregnamos todo do noso estilo", explica a noiva.

Ela asegura que antes de nada, eles son amigos, e que, en parte, iso débese aos seus gustos en común. "Cando retomamos a relación non parabamos de falar, e a amizade levounos ao amor", di María López, que volveu a ter contacto co paradelense a través das redes sociais. "Ao principio non me recoñeceu, e é que trinta anos dan para moito, pero aquí estamos de novo".

Ritual satánico

O marido da mellor amiga da noiva meteuse de cheo no papel e, ao final da cerimonia, decidiu dar un discurso no que recitou un ritual satánico "en nome das forzas ocultas". Tal e como explica a noiva, eles non pretendían invocar a ninguén, pero o certo é que o seu guiño "pegaba moito coa ocasión".

María López, que cre que moita xente "flipou" tanto coa vestimenta como co discurso, séntese "moi orgullosa", porque di que eles celebraron a voda que tiñan imaxinada e que quixeron, e aínda por riba, na súa terra natal.

O vestiario: "Es el primer vestido de novia que diseño"

O vestido da noiva foi un dos grandes protagonistas da voda, e é que, tal e como explica a propia María López, "a xente sorprendeuse moito ao ver que podes ir guapa de negro e non só de branco". Para levar a cabo o vestido que quería lucir no seu gran día, a sarriá optou polo talento local, concretamente de Paradela, coa axuda da deseñadora Estefanía Pérez, coñecida en redes como @fashionfairies_ design. "Es el primer vestido de novia que hago", di a modista. "Yo no tenía experiencia, pero me ha gustado mucho, y ahora quiero hacer más", asegura Estefanía Pérez, especializada en prendas de festa e de invitada. A deseñadora sostén que o proceso, dende o boceto ata a confección, tivo unha duración aproximada de seis meses. "Ella tenía todo muy claro, así que no hizo falta más tiempo ni buscar referencias en otras partes".



O punto de partida: A deseñadora, que puido acudir á ceremonia gótica como invitada, di que desfrutou moito de poder vivir en directo o seu día, e de ver como un vestido «tan especial» puxo o broche a un día cargado de sorpresas para os asistentes á cita. «Ha sido un placer trabajar con ella, porque al tener a una clienta con las ideas tan fijas es mucho más fácil fluir y trabajar en un mismo objetivo», afirma convencida a paradelense, que di que este foi un «punto de partida en mi carrera», e que desde agora fará todo tipo de vestidos de noiva.