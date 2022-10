O vixésimo Facer País premia o labor da escritora e activista Luz Fandiño

A asociación cultural Val de Láncara vén de conceder o premio Ramón Piñeiro, Facer País, na súa vixésima edición, á escritora e activista Luz Fandiño, nada en Compostela no 1931. O colectivo recoñece con este galardón o labor dunha muller "combativa en favor da lingua e da cultura do país".

Porque Fandiño caracterizouse ao longo da súa dilatada vida por ser "unha activista moi destacada e tamén unha escritora que conecta moi ben cos poetas máis novos", en palabras do profesor Xurxo Rodríguez Lozano, en representación de Val de Láncara.

O nome da gañadora deuse a coñecer o venres no Consello da Cultura Galega, cuxa presidenta, Rosario Álvarez, subliñou o valor deste certame "que nace dende o propio pobo e que ten un meritorio carácter popular e participativo". De feito, a persoa premiada resulta elixida por unha vintena de colectivos culturais de Láncara, Sarria, O Corgo, A Fonsagrada, Baralla e Cervantes.

Ademais de Xurxo Rodríguez asistiron ao acto de presentación por parte de Val de Láncara as veciñas María José Fernández Meilán e Katia Rodríguez, así como o alcalde, Darío Piñeiro. Segundo avanzaron, o acto de entrega do premio (que carece de dotación económica e consiste nunha obra de arte) terá lugar en novembro na antiga casa do concello de Carracedo.

Luar na Lubre. Fandiño recibirá o galardón de mans do último gañador, o grupo de música Luar na Lubre. Sumará así o seu nome ao doutras persoas e institucións que foron merecedoras do Facer País polo seu labor de "promoción, defensa e vertebración" de Galicia. Entre eles cóntanse Isaac Díaz Pardo, Luis Tosar, Milladoiro, Avelino Pousa Antelo, Luz Pozo Garza, a Real Academia Galega, a asociación Xermolos, Xosé Manuel Beiras, a familia Seivane, Basilio Losada ou Xurxo Souto.

A premiada naceu no barrio do Sar hai case 91 anos e sendo nova viviu a experiencia de emigración, marchando primeiro a Arxentina no ano 1952 e máis tarde, no 1964, a Francia. No 1979 voltou definitivamente á súa cidade natal, dende onde desenvolveu "un intenso activismo en prol da cultura, a lingua e o poder transformador da poesía", lembrou o Consello da Cultura Galega.

Luz Fandiño colaborou en diferentes publicacións, no programa Diario Cultural da Radio Galega e con Redes Escarlata, Mulheres Trasgredindo e Mar de Tinta. Na actualidade segue en activo, escribindo a diario e acudindo a centros sociais e educativos para dar charlas sobre a emigración, a poesía ou a súa visión da vida. O pasado ano foi a pregoeira do festival de Pardiñas.

Documental. Autora de poemarios como Faragulliña de neve ou O pracer de envellecer, o periplo de Luz Fandiño quedou recollido no documental A poeta analfabeta, unha cinta do 2020 da directora Sonia Méndez que foi finalista nos premios Mestre Mateo e que puido verse recentemente na sociedade La Unión de Sarria.

Dende Val de Láncara defenden que a traxectoria desta muller debe estar moi presente nas novas xeracións, "pois Luz é memoria viva da sangría que supuxeron para este país a emigración e as desigualdades". "A súa actitude vitalista, a súa voz e a súa loita encarnan os valores máis dignos e honestos, sempre no marco en favor da lingua e da cultura do país", conclúe a asociación.