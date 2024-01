Unha vintena de narradores orais galegos danse cita este sábado en Sarria

Un total de 19 narradores e narradoras orais de toda Galicia celebrarán este sábado en Sarria o seu encontro anual, que terá lugar na vila por primeira vez e que consistirá nunha asemblea interna e na formación de grupos de traballo para rematar dando a coñecer a súa arte cun espectáculo aberto ao público na casa da cultura.

Están agrupados no colectivo de Narración Oral Galega (Noga), constituído formalmente en outubro do 2022 no marco do Festival Internacional Outono de Teatro en Carballo para dignificar o seu oficio e integrado por unha trintena de profesionais que levan no seu "ADN o compromiso coa lingua galega". Forman parte del nomes como Raquel Queizás, Cándido Pazó, Paco Nogueiras, Paula Carballeira, Carmen Conde, Charo Pita, Aida Cobas, Brais das Hortas ou Pavís Pavós, entre outros.

Tras varias xuntanzas en Mondoñedo, Carballo e na Cidade da Cultura chegan agora a Sarria seguindo co obxectivo de "descentralizar" esas reunións e dado que que neste concello se celebra un ciclo de narración oral en verán. "Non nos parece algo banal porque Galicia é un territorio que ten moita tradición de contadoras e contadores, pero en realidade existen moi pouquiños ciclos exclusivamente de narración oral e Sarria ten un específico", explica Atenea García, unha das narradoras que estará na xuntanza.

O encontro comezará xa pola mañá coa asemblea e continuará pola tarde cos grupos de traballo, que tratarán asuntos como as relacións coas institucións ou a equiparación de cachés nun colectivo que conforma unha das artes escénicas con máis actuacións. pero tamén ás veces "máis olvidadas".

Noga pretende fixar unha retribución mínima para estes artistas, que son quen de "chegar a sitios onde non chega o resto das artes escénicas, porque somos un formato moi maleable e temos a posibilidade de estar en espazos non convencionais", di Atenea.

Outra das súas reivindicacións é contar con axudas específicas para a narración oral, tendo en conta o fomento da tradición galega e o labor de investigación que hai detrás de cada actuación. Ademais, o colectivo quere recuperar o espazo das bibliotecas e está a preparar un decálogo de boas prácticas para poder desenvolver o seu oficio nunhas condicións óptimas.

O público sarriao poderá coñecer o bo facer destes narradores este sábado ás oito da tarde, cun espectáculo na casa da cultura de entrada libre no que haberá "diferentes xeitos de contar e temáticas".