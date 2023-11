Vinte anos sen soltar o volante

Charo Otero di que ela naceu para traballar, e que a condución sempre foi algo que a chamou moito dende ben nova, así que, cando a súa filla cumpriu os sete anos en 2004, decidiu unirse a Transportes Guerra, o negocio familiar do seu marido, para formar parte do seu pequeno equipo de camioneiros. "Daquela non había mulleres no gremio, nin aquí nin nos arredores», afirma convencida a camioneira de 52 anos, que di que ela nunca tivo medo aos comentarios da xente porque "sempre fun á miña bóla".

E, dende entón, Otero vive "sen horarios fixos", viaxando "de aquí para alá" transportando material de construción por toda Galicia no seu Pegaso, que ten unha capacidade máxima de carga de 25 toneladas. Ela asegura que o que máis lle gusta do traballo é que lle permite coñecer lugares novos cada día. "O habitual é que durma na casa, pero algunha que outra vez teño que quedar por aí", sostén a sarriá, que afirma que por iso se incorporou ao traballo cando a súa nena era un pouco máis maior, xa que "pode resultar complicado conciliar este traballo para moitas nais se non teñen axuda".

Ela prefire empezar cedo o día, cara ás seis ou sete da mañá, sempre acompañada dunha pequena figura dunha virxe ao volante, para poder logo regresar á casa á última hora do día. "O importante é organizarse, porque eu é raro o día que non volvo", afirma a camioneira, que unicamente viviu un parón en 2013 logo de romper o ligamento cruzado. "Poucos meses despois volvín ao traballo porque isto é o meu", afirma Charo Otero, que di que, na súa opinión, "este non é un traballo duro como tal, senón para xente con vocación".

Pero a sarriá admite que os comezos non sempre son fáciles, en especial nun ámbito no que as mulleres sempre foron unha "rara avis". "Víanme pequeniña e delgada e pensaban que non ía poder conducir un camión deste tamaño, pero non tiven problema ningún", di a sarriá, que, aínda que asegura que a maioría dos compañeiros sempre lle mostraron un gran respeto, "houbo algún que facía comentarios polo baixo".

Agora, porén, Otero di que "a cousa cambiou moito", no bo sentido, e que cada vez hai máis mulleres que se unen a un oficio que, tradicionalmente, sempre foi vinculado ao xénero masculino. "Eu mesma fixen as primeiras prácticas co meu sogro, que comezou coa empresa en 1979, e boa parte do que aprendín débollo a el", declara.

Logo de terminar os estudos, Otero comezou a traballar na explotación gandeira dos seus pais e pensa que, "quizais", se non coñecera ao seu marido, hoxe non levaría case vinte anos nisto, aínda que cre que non se tratou dunha cuestión azarosa, xa que "sempre me gustou moito conducir, así que non foi un esforzo para min. Todo o contrario", di a camioneira, que traballa man a man co seu marido e outro empregado máis no que ela pensa que será a última xeración da empresa familiar.

"A nosa filla tomou outro rumbo, pero tampouco levo pena por iso», recoñece Charo, que sostén que a ela aínda lle queda moito por carretar. Di que a única que a acompaña ao volante é unha virxe que lle regalou unha muller hai bastantes anos. Non tanto por unha cuestión de devoción, nin sequera de superstición, pero "téñolle xa un certo cariño, porque é unha compaña habitual nas viaxes".