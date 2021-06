"Vine para ayudar y el ascenso a Tercera sería la manera ideal de hacerlo"

Jaime Paz cogió a la Sarriana hace menos de dos semanas y tras el triunfo por 2-1 ante el Boiro se encuentra con la posibilidad de obtener el ascenso a Tercera RFEF en la jornada final, en la que jugará mañana en el campo del Noia, ya campeón y ascendido, a partir de las 18.30. El técnico es consciente de que no dependen de sí mismos para conseguir el premio, pero apuesta por centrarse en hacer su trabajo para poder tener opciones de cambiar de categoría.

¿Cómo le llegó esta oportunidad de entrenar a la Sarriana?

Pues desde el club se pusieron en contacto conmigo para saber mi disponibilidad y como llevaba en A Coruña un mes tras venir de Trinidad y Tobago valoré la posibilidad de ayudar, siempre con el máximo respeto al entrenador que estaba antes, ya que soy de los que pienso que los cambios de técnico no suelen ser medidas acertadas. Afortunadamente me encontré con un vestuario que me recibió de maravilla y ya conocía a varios jugadores, además de que seguía la categoría.

¿Se encontró la Sarriana que esperaba o le sorprendió el equipo?

No quería llegar con ningún tipo de expectativas, pero insisto en que el recibimiento fue fantástico y los jugadores estuvieron receptivos desde el primer momento. Para el primer partido incluimos algunas cosas nuevas en el modelo de juego y aceptaron encantados las aportaciones.

Trataremos de centrarnos en lo nuestro porque si no ganamos ya no tendremos ninguna posibilidad

¿Hizo muchos cambios respecto al modelo de juego anterior a su llegada?

Muy poco, algunas pinceladas y siempre tratando de aprovechar el fenomenal trabajo que se había hecho con este equipo y ahí estaban los resultados. Me encontré un equipo muy bien trabajado a nivel defensivo y con muchos recursos ofensivos. Lo único que traté de hacer fue adaptarme a los jugadores y tratar de aprovechar la calidad individual de cada uno para transmitirles toda la confianza. Afortunadamente nos salió bien.

¿Siente ilusión o presión ante la posibilidad de ascender?

Yo vine aquí para ayudar y el ascenso sería la mejor manera de hacerlo, pero los verdaderos protagonistas de estar ahí, de la posibilidad de pelear por el ascenso en esta jornada final son los jugadores, que han sido los que han peleado todos estos meses por llegar hasta aquí.

¿Espera al Noia campeón o cree que se verá un equipo relajado?

El problema de encontrarse con un Noia relajado es que tiene tanta calidad individual que cualquier jugador la puede armar, y más jugando con tanta soltura.

¿Hará muchos cambios o apostará por algo similar al partido ante el Boiro?

Tenemos la baja segura y significativa de Keko y las dudas de Ruchi y Álex, por lo que seguramente haremos algunas variantes. En fase defensiva también nos cuidaremos de contener a ciertos jugadores desequilibrantes del rival para cerrar espacios. En ataque queremos ser protagonistas, dominantes y agresivos. Intentaremos recuperar rápido el balón y todo lo lejos de nuestro campo que podamos.

¿Le preocupa que los jugadores estén pendientes del Sofán-Boiro?

Está claro que es difícil aislarse de cómo vayan yendo las cosas, pero al menos en el primer tiempo hay que intentarlo. Lógicamente iremos teniendo información, pero sabemos que hay que ganar y es en eso en lo que hay que centrarse.

¿Veremos a Jaime Paz como entrenador de la Sarriana la próxima temporada?

Ahora tengo un compromiso con la selección de fútbol playa, pero no descarto nada. Si en la Sarriana me enganchan es difícil desengancharme.