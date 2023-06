A vila de Sarria despide ao mestre e dinamizador cultural Eduardo Rey

A vila sarriá perdeu o martes ao dinamizador cultural e mestre durante catro décadas no IES Gregorio Fernández de Sarria Eduardo Rey Moure, falecido de xeito repentino aos 63 anos de idade.

Natural de Lugo e profesor de Inglés, Eduardo Rey incorporouse ao instituto sarriao no ano 1983, cando aínda non existía o edificio actual do centro e as clases se impartían na casa da cultura.

Ao longo de 40 anos de docencia no Gregorio Fernández foi xefe de estudos, coordinador da biblioteca (que leva o nome do que foi seu grande amigo Fiz Vergara Vilariño), impulsor de Radio Bolboreta e responsable do Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

Sempre preocupado pola cultura e polo idioma, Eduardo Rey impulsou numerosas actividades e foi un dos fundadores da asociación Monte Oribio, arredor da cal se creou un grupo de teatro, así como da revista Tubo de Escape.

Recentemente, este mestre promoveu tamén actos como a celebración conxunta do Día da Poesía entre os trece centros de ensino da comarca, un evento no que participaron 700 escolares e que estivo dedicado nesta segunda edición a Manuel María.

O pasado ano, foi Fiz Vergara Vilariño o poeta homenaxeado nesta data, unha figura que Eduardo Rey tivo sempre moi presente e para quen reivindicaba sen descanso a concesión do Día das Letras Galegas. Con este motivo organizou tamén, hai só uns días, un roteiro literario e musical polos lugares de Lóuzara que marcaron a vida e a obra do autor.

O seu falecemento causou un fondo pesar entre todas as persoas que o coñecían e, particularmente, no instituto sarriao, que este mércores fará un acto interno na súa memoria. Dende o centro lembraron a Eduardo Rey como un profesional "moi traballador e implicado", un gran promotor cultural -recibiu un premio do Ministerio de Educación por fomento da lectura-, unha persoa "moi difícil de substituír" e unha "gran perda".