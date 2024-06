Los vigilantes de la ruta jacobea

Las miles de personas que transitan por el Camino de Santiago en la provincia de Lugo se encuentran a su paso con unos aliados. Desde el 1 de abril y hasta mediados del mes de octubre, una de las oficinas móviles de atención al peregrino de la Guardia Civil presta servicio desde Pedrafita do Cebreiro hasta Palas de Rei, reforzada en esta época de verano con el Escuadrón de Caballería de la Benemérita y agentes de otros países, como Francia y Portugal.

"Velamos por la seguridad de los peregrinos durante todas las etapas", resume Carlos Carreira, uno de los tres guardias que trabaja en la oficina móvil. Sus funciones van desde prestar auxilios informativos, hasta recoger denuncias, acompañar a colectivos vulnerables o sellar credenciales, utilizando para ello el sello específico de la Guardia Civil estrenado por el rey Felipe VI durante su visita a Sarria en abril de 2022.

Se mueven por el Camino con una furgoneta de apoyo y esta oficina móvil, rotulada con el nombre y el escudo del cuerpo, y equipada con wifi, dos portátiles para tramitar denuncias, dos tablets para consultar identificaciones de personas o vehículos y paneles solares para autoabastecerse.

Labores de auxilio y recuperación de efectos

"La gente está encantada de vernos por el Camino y muchos peregrinos nos dan las gracias por protegerles", asegura el agente Carreira. Su trabajo es especialmente satisfactorio cuando realizan labores de auxilio o recuperan objetos extraviados.

Fue lo que ocurrió el pasado mes, cuando un ciudadano chino perdió el pasaporte y la credencial en Portomarín. "Recuperamos los efectos en una cafetería y conseguimos contactar con él porque su teléfono venía en la credencial. Nos mandó su ubicación por whatsapp y salimos a su encuentro en Gonzar. No se lo creía. Se sacó fotos con nosotros y todo", relata este guardia civil.

El agente Carreira sella la credencial a un peregrino en la oficina móvil. VILA

La cara menos amable es cuando tienen que intervenir por fallecimiento de peregrinos, circunstancia que este año se produjo tres veces a causa presuntamente de infartos.

En el lado opuesto, el de la parte más anecdótica, tampoco es extraño que coincidan con famosos del ámbito del deporte, la interpretación o la política. "Todos los años viene gente conocida. Por aquí pasó el chef José Andrés, un jugador de la NBA retirado, El Cordobés...", recuerda.

Agentes de la Gendarmería y la GNR

Durante el mes de junio, los agentes de la oficina móvil cuentan con la colaboración de la gendarme francesa Victoire Grassin y del GNR portugués Ricardo Pereira. Para ambos es su primera experiencia en el Camino Francés, que definen como “enriquecedora”.

“Está siendo estupendo. Hay muchos peregrinos franceses que se alegran al ver la Gendarmería y eso les da seguridad”, cuenta Victoire, quien se presentó voluntaria para participar en esta "misión".

"Personalmente me aporta muchas cosas. Me resulta muy interesante ver cómo trabajamos en Francia, España o Portugal y poder intercambiar ese saber", explica la gendarme, quien confirma sin dudarlo su predisposición a repetir el próximo año. "La cooperación es algo que me gusta y me interesa. Pienso que hoy en día es fundamental cooperar entre distintos países", sentencia.

De la misma opinión es Ricardo Pereira, de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Llegado desde Chaves, considera muy positivo "compartir el método de trabajo". Según afirma, "cualquier guardia debe pensar en cómo hacer mejor su cometido, ya que eso va a ayudar a otras personas".

La gendarme francesa y el GNR portugués conversan con una peregrina. VILA

Al igual que su compañera, Pereira es testigo a diario de la alegría que causa en los peregrinos de su país el hecho de encontrarse con ellos fuera de sus fronteras y poder expresarse en su idioma.

Un sello especial de la Guardia Civil

El GNR valora, además, el "bagaje personal" que este intercambio le aporta, así como el contacto directo con el peregrino. "Una señora al vernos vino corriendo, diciendo que nos había buscado por todo el Camino porque el sello de la Guardia Civil es lo que más quería. Este sello les mola mucho. Es una cosa simple, pero que aproxima al ciudadano y es muy importante que sienta que la Guardia Civil está con él", señala.

Este domingo, los dos agentes extranjeros finalizan su labor en el Camino, donde serán reemplazados en julio por otros. "Vendrá un compañero de Portugal, aunque me gustaría quedar a mí", dice entre risas Ricardo Pereira.

Urente e Ideas, hasta donde otros no llegan

En el Camino existen lugares de difícil acceso, en los que juega un importante papel el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Con base en Valdemoro, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre desplaza a Galicia varias escuadras, formadas por seis caballos, otros tantos jinetes y un conductor. En este primer mes, tienen su base en Arzúa, desde donde se mueven por las distintas etapas.

Agentes del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, con los caballos Urente e Ideas. VILA

Urente e Ideas son dos de los caballos que recorren el Camino, uno de raza española y el otro angloárabe, entrenados en el control de masas y preparados para hacer frente a distintas situaciones.

Según explica el jinete Javier Bustamante, entre sus múltiples misiones figura la vigilancia en festivales de música, competiciones deportivas como el circuito de Jerez, entornos naturales como El Rocío o apoyo en la campaña de recogida de la aceituna en Jaén.

En el Camino, fueron decisivos, por ejemplo, para acceder a un lugar de complicada orografía y hallar cobertura para pedir asistencia médica para un peregrino.

"A mí me encanta venir, porque la gente lo agradece mucho y disfrutar de estos paisajes haciendo lo que más me gusta no tiene precio", declara Bustamante.­