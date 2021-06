El viento que transforma Paradela

A finales de 2019 entraban en operación los parques eólicos de Serra das Penas y Paradela, impulsados por Endesa a través de su filial de energías renovables, Enel Green Power España. En conjunto suman 27 aerogeneradores, una potencia instalada de 54 megavatios (MW) y 61 millones de euros de inversión. Pueden hacerse cargo del consumo de 45.000 familias gallegas y evitan cada año la emisión de 128.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Pero además de todo esto, los dos parques son un caso paradigmático de beneficio compartido entre la compañía eléctrica y los vecinos.

Hasta tal punto la empresa promotora y la comunidad social comparten intereses, que el Concello figura como accionista de la sociedad Paravento, la que promueve el parque de Paradela, con seis aerogeneradores y 12 MW de potencia instalada. Por esta participación, el Ayuntamiento recibirá el 10% de los dividendos cuando la firma los empiece a repartir. Por lo de pronto, estas dos instalaciones han disparado la recaudación fiscal en el municipio, de modo que el presupuesto anual se ha incrementado de la noche a la mañana en 300.000 euros para aproximarse a los dos millones.

Además, Endesa abona a los propietarios de los terrenos donde se asientan los dos parques 350.000 euros anuales en concepto de alquiler, pero este arrendamiento no imposibilita que las fincas se destinen también a usos agropecuarios. Antonio Rodríguez, uno de los dueños de estos terrenos, explica lo que supuso la llegada del parque eólico a sus tierras: "Negocié con ellos porque yo había hecho una inversión importante en la finca, en la que había bastante piedra, para poder convertirla en un terreno de pasto para las vacas, y creía que esa inversión debía ser reconocida. Me dedicaba a la explotación ganadera de vacas de leche, las soltaba por el terreno y plantaba maíz para darles de comer", comenta. "Pero ahora ya tengo 69 años y estoy jubilado. Mi hija no quiso seguir con la explotación y el dinero que me da pertenecer al parque me supone un buen complemento para la pensión. Además, parte del terreno lo tengo alquilado también a dos chicos de Paradela, uno planta maíz en él y otro recoge la hierba", recalca.

"Nuestra idea es que el parque sea un vecino más, que aporte a la comunidad, que todos salgan ganando con la implantación de los aerogeneradores, y en Paradela tenemos un buen ejemplo de lo que nos gusta hacer", apunta el responsable de Operación y Mantenimiento en el Oeste de Enel Green Power, Julio Lozano. Este recalca la importancia de este tipo de instalaciones en localidades rurales inmersas en un proceso continuo de despoblación. "Solo en el proceso de construcción de los dos parques empleamos a 220 personas, de lo que también se beneficiaron los establecimientos hosteleros y otros servicios de la zona", incide el directivo.

Pero es que la colaboración entre el Concello, los propietarios y Endesa fue mucho más allá: se habilitaron accesos adecuados a las fincas, y la empresa donó equipos de ahorro de agua y placas solares que habían sido utilizados durante la construcción para garantizar un mínimo consumo energético, siguiendo el modelo "Sitio de Construcción Sostenible", de la compañía eléctrica. También se cambió el alumbrado público del municipio por uno led de bajo consumo y se hicieron mejoras en la potabilizadora de aguas.

Además, por petición expresa del gobierno local liderado por José Manuel Mato, se recuperó una senda peatonal histórica de 16 kilómetros que une la desembocadura del río Loio con el núcleo de Aldosende, en pleno corazón de la Ribeira Sacra lucense. En este proyecto, que ya se ha convertido en un catalizador para el turismo en la zona, Endesa invirtió 150.000 euros. La ruta, que se inauguró a finales del año pasado, incluye un recorrido repleto de vegetación y tres espectaculares miradores al río Miño y es apta también para bicicletas de montaña.