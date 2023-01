Una vieja rectoral se rehabilita en O Páramo como vivienda para emergencias sociales

El Concello de O Páramo puso en marcha un nuevo taller de empleo para rehabilitar la antigua rectoral de la parroquia de Piñeiro, adquirida para convertirla en una vivienda para casos de emergencia social, con el fin de que pueda ser utilizado, por ejemplo, por una familia que pierda su casa en un incendio.

La construcción, de dos pisos, tiene que ser restaurada íntegramente. El Concello dispone de otro inmueble que también quiere rehabilitar con el mismo fin, obras que realizará con algún plan de otras administraciones.

El taller de empleo, bautizado como Ponte de Areas VI, se prolonga durante un año. Es compartido con los concellos de O Corgo y Guntín. O Páramo es el promotor del taller, que cuenta con una ayuda de 503.987 euros de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Dispone de un total de 20 alumnos-trabajadores, que reciben formación teórica y práctica en las especialidades de operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y de operaciones básicas en revestimientos ligeros y técnicos en construcción.

Además, instalan una fuente en la plaza del centro médico, zona en la que la administración local creó el pasado año un anfiteatro tallado en una roca de gran tamaño conocida como O Penedo.

Anteriormente, los alumnos de otro taller de empleo, concedido por la Xunta, se ocuparon de acondicionar el antiguo consistorio, en San Martiño da Torre, con el fin de utilizarlo para locales sociales. Los vecinos pueden emplearlo para comidas, charlas u otras actividades.

El Ayuntamiento de O Páramo también adquirió cinco inmuebles y unos terrenos en el municipio para uso público. La operación fue por un importe total de unos 150.000 euros.

Entre las propiedades se encuentra la conocida como Casa da Amelia, ubicada en el campo de la feria. El objetivo del gobierno local es poder dedicarla en un futuro a una residencia de mayores y centro de día, un servicio del que no dispone el municipio.

El Concello también compró una pequeña construcción situada enfrente de la Casa da Amelia, así como una nave que está rodeada de una carballeira con una superficie de unos 4.500 metros cuadrados. Este último inmueble ya estaba siendo utilizado por el Ayuntamiento en régimen de alquiler para guardar tanto los vehículos como maquinaria y material. Con esta adquisición se ahorra el arrendamiento.

El Ayuntamiento compró un quinto inmueble, conocido como la Casa do Cura de Moscán que se dedicará a uso vecinal. En el año 2020 el pueblo ya decidió negociar con el Obispado —propietario del edificio— para hacerse con el inmueble, sin llegar a un acuerdo y ahora la administración local lo pone al servicio de la parroquia.

Por su parte, la Consellería de Medio Rural también realizó trabajos para la prevención de incendios en montes O Páramo.

También pasó: el paramés Raúl Taboada publicó su quinto libro

El paramés Raúl Taboada López publicó su quinto libro, Ecos de poesía. Sentimientos del alma, de intención romántica y con muchas referencias a la familia y a su tierra natal. Es su primera obra en castellano.

El poemario fue editado por Círculo Rojo y se puede adquirir en las librerías Aguirre y La Voz de la Verdad de Lugo, así como en plataformas.

Sus otras obras son Pensares e aconteceres, Costumes e sentires, Xocosidades. Máis do antano ca do hogano. Da miña Galiza profunda y Resóns. Ametencias do corazón.

Raúl Taboada, con su última obra. AEP

Y además: la Casa do Maior abrió sus puertas en Sa

La Casa do Maior de O Páramo abrió sus puertas en la antigua vivienda de maestros de Sa. La gerocultora Adriana Seijo González se ocupa del centro, bautizado como Esmorga Paramesa. Fue financiado por la Consellería de Política Social y dispone de cinco plazas.