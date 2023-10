Manuel Darriba, unha vida dedicada ao motor

O sarriao Manuel Darriba leva o motor no sangue. Tal e como explica o dono de Transportes Darriba Díaz, cuxa empresa cumpre cinco décadas este ano, "nunca me dediquei a outra cousa" e, polo momento, o empresario non ten previsto xubilarse. Aos seus 77 anos, Manuel permanece ao pé do canón no que el considera un "negocio familiar", formado por seis mecánicos e dúas persoas na parte das oficinas, entre elas a súa muller, que se encarga de xestionar a actividade diaria da empresa. Tamén os acompañan diariamente Pastor e Patxi, dous cans que semellan dous membros máis do equipo.

O empresario conta na actualidade cunha frota de 60 camións que se dedican ao transporte nacional de mercadorías por toda España, pero recoñece que o camiño ata chegar aquí "non foi fácil", e pensa que, cos tempos que corren, "aínda máis, pero o importante é seguir activo e traballar arreo". E é que Manuel comezou no mundo do motor con tan só once anos, cando empezou a traballar nun taller da vila para aprender o oficio e, de paso, gañar algo de cartos.

"Logo de volver da mili, con 22 anos, abrín o meu propio taller mecánico", afirma Darriba, que di que o regreso a Sarria foi o comezo da súa traxectoria no mundo empresarial, xa que "unha cousa levou á outra" e, cinco anos máis tarde, decidiu comprar o primeiro camión xunto a un socio que ao final se botou atrás. "Eu xa o tiña decidido, así que seguín para adiante só, e non saíu de todo mal", sostén Manuel.

O sarriao, que sempre compaxinou os camións co seu taller mecánico, non contaba con ningún referente no mundo do motor no eido familiar, pero di que sempre se sentiu atraído por este ámbito, así que apostou todo por empezar de cero e facer da súa empresa todo un referente, non só a nivel autonómico, senón tamén a nivel nacional. "Algún que outro viaxa a Francia e a Andorra, pero con menos frecuencia", di este veciño sarriao, que tamén conta con licenza para o transporte de mercadorías a nivel internacional.

Catro camións de empresa da empresa de transportes sarriá. C.F.R.

Cos seus vehículos, todos eles da marca Volvo, traballan preto de sesenta camioneiros, aos que Manuel considera "uns máis do noso equipo", xa que alí todos se coñecen dende hai anos, o mesmo que pasa con boa parte dos seus clientes, xa que Manuel mantén un trato moi próximo con todos eles, porque, a pesar de converterse nunha empresa bastante grande, para el é imprescindible manter o "cara a cara" cos usuarios para crear unha relación de confianza entre ambos.

Cos seus vehículos, todos eles da marca Volvo, traballan preto de 60 camioneiros que viaxan a diario por toda España

Quizais sexa ese un dos segredos para permanecer en activo durante practicamente toda unha vida, como é o seu caso, aínda que di que o traballo e a dedicación diaria son "fundamentais" para manter un negocio deste tipo. El comeza ás nove da mañá, logo dunha pausa para comer ao mediodía, continúa ata ás nove da noite, "de forma aproximada, en función do traballo que haxa cada día".

"Non teño quen me tome o relevo, así que terei que seguir ata que poida e me sinta ben para continuar con todo isto", afirma o sarriao, que se mantén en plena forma, tanto física como mentalmente, polo que non pensa en deixalo, "polo menos ata o de agora", aínda que é consciente de que "xa me vai chegando a hora, pero tempo ao tempo, prefiro ir ao día. De momento, teño ganas e ánimos para traballar", sostén o mecánico e empresario sarriao.