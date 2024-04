José Antonio Corujo, unha vida dedicada ao deporte

José Antonio Corujo xubílase despois de toda unha vida dedicada a transmitir as bondades do deporte como profesor de Educación Física. O alumnado do Ceip Frei Luis de Granada e do IES Xograr Afonso Gómez demostrou sempre o querido que era o docente nos centros.

José Antonio Corujo asegura que "tiven a sorte de elixir a mellor profesión que encaixaba dentro do meu perfil". O importante durante toda a súa experiencia laboral foi "o sorriso das persoas cando fan as actividades, esa é a maior recompensa".

O propio docente explica que "todo o que facemos en Educación Física vai dende un enfoque humanista, sempre integrando a todo o mundo, onde a competición é importante pero non é o fundamental". Afirma que o máis importante durante o seu labor foi "crear uns hábitos saudábeis que os rapaces e rapazas poidan manter durante o resto da súa vida".

A súa influencia quedou latente en Sarria debido a que foi o fundador do club de atletismo que, durante anos, tivo o Ceip Frei Luis de Granada. Ademais, foi o creador da Milla Urbana, carreira que aínda se segue celebrando cada 31 de decembro pola vila.

Para José Antonio Corujo, estas iniciativas "foron unhas vías para canalizar todo o que se estaba traballando. A competición ten o seu lado positivo que é o espírito de superación". Destaca o "afán social" que ten a competitividade, xa que "fai que queiras compartir a experiencia con outra xente".

O profesor recorda o "bo equipo que houbo tanto de atletismo coma de duatlón". Non é para menos, xa que o club conseguiu moitos títulos e medallas. Ademais, algunhas delas traducíronse en torneos de alto nivel, coma por exemplo Iván Cáceres, campión do mundo de Ironman no ano 2019.

José Antonio Corujo remarca que o valor de todas estas iniciativas está "na propia actividade, na creación de hábitos e no apoio entre todos os participantes", o cal define coma o "obxectivo e a recompensa".

Nas súas actividades tamén destaca a ensinanza a todos os seus alumnos sobre deportes que non están no gran radar, coma por exemplo o fútbol gaélico. "A innovación non é soamente cinguirse a aquelas actividades clásicas, senón abrir outros campos. A Educación Física tamén é cultura, sobre todo no canto dos deportes autóctonos", declara o docente.

Durante todo o seu tempo dentro da ensinanza, destacou por inculcar o "respecto cara ao adversario, xa que é contra quen xogas. Xogar sen ter un equipo en contra non tería graza e hai que ter os valores como máxima".

Os seus compañeiros de profesión fan fincapé no "gran cariño" que, tanto eles coma os propios alumnos, lle teñen a unha persoa que, dende as aulas, marcou coa súa influencia a toda a vila no canto da actividade deportiva.