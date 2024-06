A viaxe de irmandade entre Sarria e Guerlédan será este ano do 5 ao 12 de agosto

A asociación Irmandade Sarria-Guerlédan ten xa en marcha os preparativos da tradicional viaxe de intercambio cos irmáns da Bretaña francesa, que terá lugar entre os días 5 e 12 de agosto.

Como acontece cada dous anos, nesta ocasión tócalles aos sarriaos visitar as terras galas, onde serán acollidos por familias da zona nas súas casas, durante unha estancia na que coñecerán os costumes propios do lugar, as súas tradicións e distintos espazos de interese.

Segundo explican Beti Arias e Arsenio Silva, presidenta e tesoureiro, respectivamente, da asociación de irmandade, a viaxe será en autobús, con parada para pernoctar nun hotel durante o traxecto, tanto á ida como á volta, aproveitando para realizar algunha visita turística e cultural.

Así, a expedición partirá de Sarria o día 5 de agosto e fará noite na localidade francesa de Dax, de xeito que chegará a Mûr de Bretaña o día 6, onde permanecerá durante case unha semana.

Prazas dispoñibles

As persoas interesadas en participar nesta viaxe aínda están a tempo de anotarse ao quedar prazas dispoñibles. Para iso deberán poñerse en contacto durante este mes cos números de teléfono 669.62.39.93 ou 649.24.48.59, onde lles proporcionarán máis información sobre o desprazamento e o seu custo.

Unha vez en Bretaña, serán recibidos polo comité de Jumelage Guerlédan-Sarria, encabezado por Louis Anne Le Gac, e distribuidos entre as familias de acollida.

Durante a súa estadía en Francia, os sarriaos participarán en distintas excursiones que teñen preparadas os anfitrións. Segundo lles avanzaron, este ano coñecerán a costa sur de Bretaña.

A unión cumpriu xa 25 anos

Tanto Beti Arias como Arsenio Silva animaron os veciños e veciñas a inscribirse para vivir esta experiencia enriquecedora, que tamén permite practicar o idioma francés. Ademais, lembraron que as visitas están sempre moi relacionadas con aspectos como as tradicións, o patrimonio, o medio ambiente ou a artesanía para facilitar o achegamento á cultura local desde distintas perspectivas.

Esta irmandade, que o pasado ano celebrou as súas vodas de prata, goza de moi boa saúde. En 2023 foron os bretóns os que viaxaron a Sarria e tiveron a oportunidade de coñecer, por exemplo, o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo, o Museo Xeolóxico de Quiroga ou a localidade de Betanzos.