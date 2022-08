Un viaje por la historia de Meigas e Trasgos

Los miembros de la asociación Meigas e Trasgos fueron los grandes protagonistas del pregón de la noche más mágica de Sarria, la Noite Meiga, y en su edición más especial, la quincuagésima. Cinco músicos y bailarines llevaron al público a un emocionante viaje por la historia de este colectivo.

Los pregoneros, de distintas generaciones, se encargaron de mostrar lo que es ser una meiga y un trasgo. Un recorrido que comenzó José López Rodríguez, más conocido como Martucho, para el que la asociación fue "a miña vida musical". Primero fue alumno y después profesor, por lo que vivió multitud de anécdotas que rememoró en este pregón tan especial, en el que también tuvo, al igual que sus compañeros, un recuerdo para miembros de Meigas e Trasgos ya fallecidos.

Asistentes a la lectura del pregón. PORTO

Martucho pasó el relevo a Julio Francisco González, 'Gua', quien llegó a la asociación siendo un niño y con ella recorrió "todas as aldeas da comarca, non parabamos no verán". Este sarriano continúa siendo gaiteiro de la formación, pero también fue varios años su presidente.

Después de Gua le tocó el turno a Ismael García López, miembro del colectivo desde niño y, además, es profesor de tambor. Para él Meigas e Trasgos es una "gran familia" y Carmela González Ruiz, la fundadora de la asociación, fue la "segunda nai" de sus integrantes. Ella les trasladó el deseo de que "a nosa cultura non se perda, que se enriqueza e sexa transmitida".

Otra profesora de la entidad, en este caso de baile, fue la cuarta pregonera. Se trató de María José González García, 'Sesé'. La sarriana aseguró que Meigas e Trasgos es "parte do que son" y se mostró muy orgullosa de los más jóvenes del colectivo, a los que "vexo bailar e vexo que hai futuro".

'Jam session'. PORTO

Cerró el pregón uno de esa nueva generación, Mauro López López, de 17 años, quien se inició en la danza tradicional en 2011, momento en el que "empezan a renacer" los grupos de la asociación. Varios de los pregoneros también participaron en la danza de la Noite Meiga y formar parte de ella es "un soño", como señaló Mauro.

En el acto, conducido por Vicky Pérez, reconocieron a las asociaciones Peleriños y Troula de Ortegal, el grupo Eoas, Julio Francisco González, Gua, y Gabriela Vázquez. También hubo un recuerdo para el profesor Jesús Reboredo, primer maestro de música del colectivo, y su familia presentó un libro con sus partituras.

Posteriormente tuvo lugar la cena y, ya de madrugada, estaba prevista la danza de la Noite Meiga. Los actos de esta fiesta se cierran este domingo con gastronomía y música.