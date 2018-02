Vespas, un clásico de moda

PROTAGONISTAS EN películas coma Vacaciones en Roma, as Vespas convertéronse en iconas dunha época e dun estilo que acabou por cativar ao veciño de Sarria Antonio López Pérez, afeccionado dende hai xa dez anos á restauración deste tipo de vehículos, un deles con sidecar. A súa estética "vintage" e un certo aire nostálxico están tamén a facer destas motocicletas pezas cotizadas para álbums de vodas e outras cerimonias especiais.

No caso de Antonio López, o seu interese polas Vespas espertou case de casualidade. Máis coñecido coma Toño de Murado –polo almacén de madeiras no que traballa dende hai 20 anos– este sarriao confesa que a súa paixón foron sempre as motos. Aínda non cumprira os 16 anos e xa tiña unha na casa esperando a que sacara o carné de conducir. Pero aquel interese reducíase en exclusiva "ás motos grandes, de canta máis potencia mellor", aclara.

Todo cambiou hai unha década, cando nunha viaxe ao veciño concello do Páramo para entregar un pedido de taboleiros no bar Santas percatouse de que había por alí unha Vespa deteriorada. "Vaia xoia que tes aquí!", comentoulle ao dono de pasada, sen pensar que lla ía regalar. Sen darlle maior importancia a aquela moto, cargouna na furgoneta, levouna para o seu almacén de madeiras e deixouna fóra enriba dun palé, ata que un rapaz que traballaba nun banco en Sarria se interesou por ela e acabou adquiríndoa.

A PRIMEIRA LAMBRETTA. Toño de Murado comezou entón a mergullarse en internet para buscar información sobre o mundo das Vespas, ata daquela totalmente descoñecido para el. Foi así, pouco a pouco, como naceu esta afección. Grazas ao dono dunha carpintería da Rúa Vázquez Queipo de Sarria fíxose cunha antiga Lambretta, que pertencera a un veciño do campo da feria, e que fora matriculada en Lugo no mes de setembro do 1963. Segundo lembra, cando chegou ás súas mans atopábase "totalmente estragada". Mesmo había pezas que estaban sendo usadas coma braseiro e que tivo que rescatar para poder recompoñer a moto.

Catro anos investiu nun proceso de restauración autodidacta. "Nunca crin que o dera feito, para min foi emocionante", afirma. Por iso, aquela Lambretta é para el a xoia da coroa. "É a miña favorita e nunca me vou desfacer dela, porque foi a primeira, porque foi unha restauración de catro anos, paso a paso...", explica.

Un tempo despois chegaría a Vespa con sidecar, unha peza que define coma "única e exclusiva". "Compreilla a un amigo en Lugo, estaba moi oxidada e tiña o sidecar que parecía coma o dos "Picapedra"", rememora.

Ano e medio durou a restauración deste vehículo, con matrícula de Madrid e datado en novembro do 1959. Orgulloso do resultado, Toño de Murado colgou todo o proceso de recuperación nas redes sociais, ilustrado con fotografías das distintas fases. A súa sorpresa foi cando o pasado verán contactaron con el uns rapaces de Zamora que ían casar e desexaban alugar aquela moto co seu atractivo sidecar para chegar ao altar.

Abriuse así unha nova perspectiva que nunca antes se lle pasara pola cabeza a este sarriao. O pasado ano acudiu a tres vodas e para este 2018 ten comprometidas outras once e dúas comuñóns, e iso sen anunciarse. A maioría das cerimonias son pola zona de Sarria, Lugo e Monforte, pero tamén en localidades coma Ourense ou Sada. "A situación máis curiosa foi unha voda na que conducía a moto a madriña e o noivo ía no sidecar. Despois, ao saír da igrexa, xa subiron o noivo e a noiva", comenta.

VALOR. Membro das asociacións Golfos Ártabros e Club Vespa Lugo –da que foi un dos fundadores e coa que ten prevista unha ruta ao Cebreiro o vindeiro 3 de marzo–, Toño López viviu en primeira persoa a revalorización que experimentaron este tipo de pezas xa de coleccionista. Segundo apunta, "en dez anos triplicáronse os prezos. A min xa me teñen ofrecido ata 15.000 euros pola moto con sidecar".

Na súa opinión, o éxito destes vehículos radica en gran parte na imaxe que levan aparellada. "Están moi relacionados cos anos 60, cun estilo de decoración, cos videoclips... É unha estética que chama a atención. Unha tendencia que cada vez vai máis en auxe", resume.

No caso deste veciño, pensa seguir compatibilizando a súa actividade laboral coa paixón polas motos e outras afeccións, como a maxia ou a música e o baile tradicional a través da asociación sarriá Peleriños. A súa idea é continuar restaurando este tipo de vehículos, iso si, "sempre que apareza algo que me chame a atención e sexa antigo ou singular".