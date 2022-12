Os versos de Manuel Darriba saen do papel

Os versos de Radiante, o último libro do sarriao Manuel Darriba, saíron do papel da man dunha ducia de estudantes do instituto Xograr Afonso Gómez, que lles deron vida a través da música, a danza ou pictogramas.

O escritor, xornalista e guionista presentou este xoves na casa da cultura da vila a súa nova obra, pero fíxoo dunha forma diferente, na que estes polifacéticos rapaces interpretaron os poemas.

Darriba é contrario a explicar o que quere dicir cos seus versos, xa que "hai tantos libros como lectores". "A lectura", engadiu, "é un acto libre, soberano e creativo, ao igual que escribir".

Si explicou que Radiante, publicado por Chan da Pólvora, supuxo varios anos de traballo, de "labrar" os poemas.

Para o editor, Antón Lopo, é un libro que o "sacudiu" dende a primeira lectura, "tan fermoso como radiante" e ao mesmo tempo "escuro". Asegurou que se debe escoitar o poema, como fixo Manuel Darriba nesta obra, "e o poema despois escoitaranos a nós".

O acto foi presentado pola profesora de Lingua Galega do Xograr Afonso Gómez Teresa López Rodríguez, quen animou os rapaces a sacar "de esmorga" os versos deste libro con "luces e sombras, como na vida mesma".

Os primeiros en darlle voz aos poemas foron Mauro Díaz e Slatel Alcántara cunha pelexa de galos, seguidos de Ari López e Thalía Fernández, que converteron os versos en pictogramas.

Aitana Valcárcel encargouse de facer un comentario de Radiante, que presenta unha estética "diferente", cunha portada prateada. O libro, apuntou, ten poemas "sinxelos" e ao mesmo tempo "complexos", con "sombras e cinza" e con influencia doutros autores, como Uxío Novoneyra.

Con danza e sombras Fabia López e Xana López interpretaron uns versos, acompañadas de percusión con Xabier Rodríguez e Mateo Cumbraos recitando.

Para pechar o acto multidisciplinar declamaron un poema María Rigueiro e Lia Casal mentres Carlos Vilariño tocaba o piano.