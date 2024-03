Versos de amizade na honra de Eduardo Rey Moure

A localidade de Sarria viviu este xoves un novo terremoto, pero desta volta con "epicentro poético". Máis de 400 nenos e nenas dos trece centros de ensino da comarca citáronse por terceiro ano consecutivo na Praza da Vila para celebrar conxuntamente o Día da Poesía, coa amizade como temática. Os seus versos soaron forte nun acto convertido en toda unha homenaxe a quen foi o seu gran promotor, o profesor e dinamizador cultural Eduardo Rey Moure, falecido de xeito repentino o pasado xuño aos 63 anos de idade.

"Eduardo alentou a semente deste acto e o lume segue alampando", explicou Xurxo Souto, quen exerceu como mestre de cerimonias e a quen unía unha estreita amizade co que fora docente durante catro décadas no instituto Gregorio Fernández de Sarria, onde impulsou Radio Bolboreta ou a revista Tubo de Escape.

Desde este centro non dubidaron en manter viva a memoria de Eduardo Rey dándolle continuidade a este Día da Poesía, en colaboración co Concello de Sarria e os demais colexios da contorna.

Así, nunha mañá solleira, os poemas sobre a amizade encheron de sentimento a Praza da Vila na voz das nenas e nenos da EEI Xela Arias, os Ceip de Samos e O Páramo, os colexios Eduardo Cela de Triacastela, Ricardo Gasset do Incio, San Miguel de Paradela, Antonio Fernández de Oural, Ramón Piñeiro da Pobra de San Xiao, Frei Luis de Granada, La Merced e La Asunción de Sarria, xunto co IES Xograr Afonso Gómez e o propio Gregorio Fernández.

Durante algo máis dunha hora soaron versos de autores como o sarriao Manuel Darriba (presente no acto) Xosé Neira Vilas, Claudia Castro, Carlos Negro, Celso Emilio Ferreiro, Fernando Pessoa, Yolanda Castaño, Aquilino Iglesia Alvariño, Marga Tojo, Avelino Pousa Antelo ou, como non podía ser doutro xeito, Fiz Vergara Vilariño, o autor de Lóuzara (Samos) amigo persoal de Eduardo Rey e a quen se lle dedicou o primeiro Día da Poesía celebrado por todos os centros educativos da comarca sarriá.

Entre verso e verso, non faltou o retrouso de Xurxo Souto: "Ti que me levas, eu que che axudo, ímoslle xuntas ao cabo do mundo. Medre a poesía, medre a amizade!", proclamou entre aplausos.

Poema musicado. O acto rematou coa interpretación musical do poema "Moraima" a cargo de alumnos do Gregorio Fernández e cunha gravación, realizada tamén por estudantes deste centro, recordando a Eduardo Rey con sentidas palabras. "Coa túa presenza na mente hoxe tamén nos vas acompañar", dixeron os alumnos, que lembraron ao mestre "como unha persoa marabillosa, de dez", sempre cun "trafegar incansable" e unha "ilusión sen par".

Tamén tiveron verbas de homenaxe Xurxo Souto e a concelleira de Educación, Geni Valcárcel, presente nesta xornada xunto ao edil de Cultura, César No. Dende a familia de Eduardo Rey agradeceron todas as mostras de afecto.

Os poemas recitados quedaron recollidos nun libriño e tamén se editaron marcapáxinas sobre o Día da Poesía, que xa para sempre levará o nome deste prezado profesor. O vindeiro ano, coincidindo co 21 de marzo, volverá celebrarse esta xuntanza porque, como dixo Xurxo Souto, "Sarria é poesía, e este é o gran legado de Eduardo".