Veinte bares participan en el decimoquinto Tapicheo, tres más que el pasado año

Un total de veinte establecimientos de hostelería del casco urbano de Sarria se han anotado para participar en el decimoquinto concurso de tapas de la localidad, que se celebrará entre los días 7 y 11 de diciembre. El Tapicheo contará así con tres locales más que en su última edición.

Los clientes podrán degustar las tapas especiales que ofrecerán durante esos cinco días los negocios Adarve, El Parisien, D'Orixen, La Taza Dorada, Don Pepe, Central, 8 Mm, As The Picas, Next, Santiago, Mesón Roberto, Alfonso IX, Pizzería Salento, O Chanto, Barullo, Dp Cristal, Casino, D'Pont, Cubano y Terraza Roma.

Cada uno de ellos ofertará una tapa de concurso que podrá ser elaborada al estilo tradicional o bien con toques innovadores, y que se servirá a un precio de entre 2 y 3 euros, en un horario mínimo de 20.00 a 23.00 horas, según establecen las bases del Tapicheo.

Los clientes elegirán con sus votos las seis tapas finalistas, entre las cuales un jurado profesional se encargará de proclamar los ganadores. El pasado año, el público premió las propuestas presentadas por Don Pepe, 8 Mm, Santiago, Casino, Camping y D'Orixen.

Las tarjetas de votación deberán ser cubiertas con el nombre del cliente, lo que le dará derecho a entrar en un sorteo de regalos. Los bares se dividirán en cinco rutas diferentes y habrá que visitar un mínimo de locales de cada una de ellas para poder optar a premios como cenas o lotes de productos.

Aquellas personas que completan la tarjeta con los sellos de los 20 establecimientos accederán al sorteo de un viaje, por cortesía de los hosteleros participantes.

La concejala de festejos, Geni Valcárcel, animó a vecinos y visitantes a acudir al Tapicheo, una cita más que consolidada que cada año se celebra en estas fechas de puente festivo dado que resultan muy propicias "para saír e desfrutar da gastronomía local con amigos e familiares", indicó.

La edila destacó también "o esforzo que fan sempre os hostaleiros de Sarria" para presentar unos platos que sean del agrado de los clientes y mostró su confianza en que en esta decimoquinta edición "saia todo, cando menos, igual de ben que nas anteriores".