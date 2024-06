Os vehículos clásicos reinarán de novo en Sarria o vindeiro día 30

Os coches antigos reinarán de novo o vindeiro día 30 ao celebrarse na vila a cuarta concentración do club Clásic@s Sarria, que reunirá un máximo de 120 xoias con décadas de historia e deseños exclusivos.

Agárdase a participación de vehículos de toda Galicia e outros lugares como León nunha cita que este ano cambia de localización, de xeito que non será na Praza da Vila senón no estacionamento do Campo do Río. Alí terán a súa base os inscritos a partir das nove da mañá para iniciar, ás 10.30 horas, unha ruta turística con saída gradual en grupos pequenos.

O percorrido levaraos ata O Cebreiro (pasando por Samos e Triacastela), onde farán unha parada antes de voltar a Sarria arredor das 13.00 horas despois de completar preto de 90 quilómetros.

De regreso na vila, os coches estarán expostos toda a tarde no Campo do Río, onde poderán ser admirados polo público en xeral.

Segundo explicou o presidente de Clásic@s Sarria, Iker Trevijano, os participantes na concentración Vila de Sarria compartirán un xantar no restaurante Cinza e Lume, seguido de música, un sorteo de agasallos e a entrega de premios ao club máis numeroso, o vehículo máis antigo ou o coche chegado de máis lonxe, entre outros.

As inscricións están abertas

As inscricións para asistir a este encontro están abertas ata o vindeiro día 24 na páxina web do club organizador e nas súas redes sociais.

O pasado ano, a concentración contou cun cento de vehículos, entre os cales chamaron a atención un autocar do ano 1919 da empresa Castromil pertencente a Monbús, un Citroën 5 HP do 1922, un Amilcar datado catro anos máis tarde ou outro Citroën ID Break coñecido como tiburón.

O club Clásic@s Sarria, fundado no ano 2018 e con preto de 90 socios (un número moi destacado en relación á poboación do municipio), tamén promoveu o pasado mes de maio por segunda vez na vila un rally de regularidade.