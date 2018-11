Vecinos de O Viso defienden que no se cortaron caminos

Unos vecinos de la parroquia de Santa Cristina do Viso (O Incio) defienden que ningún camino público de la parroquia se encuentra cortado, como denunció otro lugareño.

Hace unos meses se colocaron carteles en viales avisando que eran privados y reiteraron que todos ellos son "particulares"y que se pusieron en "árbores e muros privados". Estos letreros, denunciaron, fueron retirados por un vecino. Uno de los caminos era usado para acceder a la cueva de Bermún, pero afirmaron que se dispone de un público para poder entrar a los terrenos en los que está la gruta. "Os dunha ruta querían entrar por devesas privadas e se hai gando dentro abren e deixan lixo. O primeiro para facer a ruta sería falar coa propiedade das fincas ou limpar o calexón público que vai a cova", opinaron.

Se quejaron también de que un particular colocó una señal "nunha vía pública", la LU-642, anunciando la gruta y unas mámoas "cando alí non hai camiño ningún" que comunique con estos y acusaron al Ayuntamiento de ser "consentidor" de ello.

Por su parte, en el monte vecinal en mano común afirmaron que hay "dez quilómetros" de pistas forestales, de uso de la comunidad, y solo un vial público, conocido como el camino de la feria de Castroncán. Este, dijeron, se encuentra abierto.

Consideran que la gestión de este monte "se tería que poñer como exemplo para outros", ya que antes "ardía todos os anos" y desde que se explota.

Por otro lado, denunciaron problemas de paso en dos caminos. En uno por la construcción de un muro por parte de un particular, ocupando la vía y dificultando el tránsito de tractores. En otro por el depósito de leña. "Había un camiño ao lado da carretera para que pasara o gando, pero un puxo leña e agora as vacas teñen que ir por la carretera e é un perigo por ser unha zona curva", lamentaron estos vecinos, que se quejaron de que el Concello no tome medidas.

Entre el patrimonio que tiene la parroquia está la Pedra do Tempo, que dijeron que no está destrozada como denunció hace un tiempo un historiador.