Vecinos de varios núcleos de Samos denuncian la mala cobertura telefónica

Vecinos de diferentes núcleos de Samos denuncian una precaria situación en la cobertura de los teléfonos móviles. Aseguran que no pueden recibir llamadas desde los dispositivos y que, para realizarlas, tienen que tomar medidas como salir de la localidad o situarse en un sitio específico de sus domicilios.

El alcalde de Samos, Julio Gallego, señala que recibió quejas de vecinos por la mala cobertura telefónica que existe en "moitos" núcleos del concello desde la llegada de la pandemia sanitaria. Esta situación es "lamentable", afirma el regidor, asegurando que es un problema común a todas las compañías de telefonía. Apunta que en algunos lugares como Toca los residentes se ven obligados incluso a salir "fóra do pobo" para utilizar sus móviles. "Non teñen case nada de cobertura", afirma.

Julio Gallego añade que esta situación afecta también al uso de datos de internet en los móviles. Él mismo, quien vive en el núcleo de Lourido, cuenta que pasó de tener 4G a 3G tras la llegada del coronavirus.

Por su parte, un vecino que reside en Toca comenta que la cobertura de los teléfonos móviles en la localidad "é moi mala". Apunta que "isto xa vén de antes da pandemia do Covid", aunque se percató de que a partir del confinamiento la situación se agudizó. Para que su dispositivo funcione correctamente tiene que salir de la localidad para llamar o usar internet. "Cando marcho de Toca despois de levar dous días seguidos alí, chegan ata corenta mensaxes e outras tantas chamadas", afirma indignado. Además, dice que varios residentes llevan años "pedindo no Concello -él entre ellos- que se instalen antenas parabólicas" y dar así solución a la problemática.

EXPLOTACIONES AGRARIAS. Este vecino también explica que la falta de cobertura le afecta laboralmente. "Nas explotacións agrarias non se pode facer ningunha tramitación telefónica", añadiendo que "agora estamos na época de dar altas e baixas de becerros" y no tener disponibilidad en el teléfono móvil dificulta este tipo de gestiones. Destaca que esta situación también le afecta en lo personal, en casos como "pedir unha cita médica". "Para chamar teño que saír de Toca e para recibir as chamadas... ter sorte", sentencia.

Otro ganadero de Toca afirma que "sempre recordo que pasase". Para realizar llamadas descubrió que se tiene que colocar en una ventana específica de su casa. Sin embargo, el problema se lo encuentra a la hora de recibirlas, puesto que no le llegan dependiendo de la zona en la que esté. Dice que esto le perjudica en el trabajo, debido a que le limita para hacer tramitaciones o si está "coas vacas o móbil vai fatal".

Otra residente de Toca sostiene que la precaria situación telefónica ya es anterior a la pandemia y que le atañe "a todos os veciños da localidade". Además, remarca que para llamar con el móvil tiene que "saír da casa e buscar unha zona onde teña algo de cobertura".

MOVISTAR. Desde la empresa de telefonía Movistar aseguran que tan solo fue notificada una incidencia técnica desde el inicio del confinamiento en marzo. Tuvo lugar el día 11 del pasado mes, en el que se produjo un corte general del servicio en la zona, indican desde la compañía.