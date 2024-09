Unos vecinos de Láncara piden agilizar las obras del puente de Supena antes del invierno

Los vecinos de Supena, en la parroquia de Ronfe (Láncara), demandan que se agilicen las obras del puente, ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), antes de la llegada del invierno y las lluvias. Denuncian que se tiró el viejo viaducto, que sufría daños en un pilar, y no se avanza en el nuevo, por lo que piden explicaciones y que se ejecuten los trabajos.

Según explican, el puente fue demolido a principios del mes de agosto, cuando inicialmente estaba previsto hacerlo en junio. "Despois foron de vacacións e desde hai tres semanas traballaron só catro días. Ata agora só fixeron unha zapata", aseguran. Los lancareses consideran que se deberían ejecutar las obras en verano porque en invierno, con la crecida del río, no podrán trabajar en el mismo.

"As obras no leito tes que facelas no verán. Din que teñen problemas, pero se xa os teñen agora, en setembro, como estarán en decembro. A ver como fan as cimentacións se o río medra un metro", se preguntan los vecinos.

Temen que comiencen las lluvias, aumentando el caudal, y el agua arrastre la tierra de la explanada habilitada en el cauce para construir el viaducto. "Se crece o río e arrastra todo para as fincas, quen se fará responsable?", se pregunta un residente en Supena, quien afirma que denunciará ante la Guardia Civil en tal caso.

Los residentes dicen que colaboraron cediendo terreno

Los vecinos aseguran que dieron todas las facilidades para construir el puente, "cedendo terreo para a obra", y ahora se encuentran con que no avanza. Por ello, dicen que, si no se trabaja en el viaducto, también denunciarán ante las autoridades "a ocupación de máis metros dos firmados".

Los lancareses consideran que si este verano no se podía ejecutar, podrían hacerlo el próximo, pues todavía utilizaban la infraestructura para pasar a pie o con el ganado. Ahora, dicen, están "incomunicados". En el otro margen del río tienen sobre el "90%" de las fincas, por lo que deben dar un rodeo de "15 quilómetros de media" por A Pobra de San Xiao o Céltigos, con el consiguiente gasto económico y de tiempo.

Los afectados consideran esta situación "un despropósito" y piden que se actúe.

Por su parte, el alcalde, Darío Piñeiro, asegura que le gustaría que los trabajos avanzaran más rápido, pero que se encuentran "en prazo". Este finaliza en febrero. Según dice, las obras no comenzaron ya en junio porque el organismo medioambiental competente no autorizó entrar en el cauce al tener todavía este mucho caudal.

Una actuación de más de 600.000 euros

La actuación en Supena, con un coste de más de 600.000 euros, incluye la demolición total de la vieja estructura y la construcción de una nueva, con dos carriles de circulación. La obra contempla también la impermeabilización, la reposición de la capa de rodadura en el tablero del nuevo viaducto y sus conexiones con los viales existentes a ambos márgenes del río Sarria.

Para ejecutar el puente, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el alcalde firmaron, en febrero de 2023, un protocolo de actuación y, en marzo de ese mismo año, el convenio de colaboración entre ambas administraciones. La obra salió a licitación en su día con un presupuesto inicial de 750.000 euros, financiados en un 80% por el organismo de cuenca y la cantidad restante por el Ayuntamiento.