Los sarrianos reclaman a la alcaldesa el cierre urgente de la perrera de San Lázaro

SARRIA. Los vecinos del barrio de San Lázaro de Sarria reclamaron ayer de nuevo a la alcaldesa el cierre «inmediato e definitivo da canceira ilegal» de la Rúa do Porvir, al tiempo que anunciaron nuevas denuncias administrativas y judiciales para noviembre por la situación de estas instalaciones.

Los afectados exigen a Pilar López «que acelere os prazos de peche e traslado» y que «renuncie ás promesas sen fundamento». En este sentido, denuncian que lleva demorando el cierre desde junio 2016 y piden una reunión para ser informados de los plazos «reais» de traslado del refugio. «A decisión de instalar a canceira no centro urbano da vila foi do propio Concello, organismo que agora debería intervir coa máxima celeridade e dilixencia e non deixar a responsabilidade en mans da asociación Huellas de Sarria, que se amosa máis aberta e dialogante coa problemática dos vecinos que a propia alcaldesa», afirman.

Recuerdan también que «hai expedientes sancionadores en marcha», que conllevarán nuevas multas «e que poden chegar a provocar o peche cautelar».