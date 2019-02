Los vecinos de Sarria protestan por la falta de soluciones para la perrera

Los vecinos del barrio de San Lázaro llevaron sus protestas al pleno por la falta de soluciones para la perrera instalada por el Concello de Sarria en la Rúa do Porvir y dijeron sentirse "castigados" por el gobierno municipal al no dar plazos para el desalojo "dunhas instalacións ilegais".

La sesión plenaria celebrada el pasado jueves finalizó a medianoche, tras más de cuatro horas y media de debate, y después de que los vecinos de San Lázaro mostrasen su malestar por los perjuicios que, según aseguran, les ocasiona el refugio de animales instalado desde 2016 en esta céntrica zona de forma provisional.

"A alcaldesa negouse publicamente a cerrar ese recinto ilegal. Levan máis de tres anos sen responder aos nosos escritos e non dan ningún prazo. Están en contra do barrio", afirma un vecino, quien asegura que el Concello no tiene convenio con la asociación Huellas de Sarria, a la cual los afectados ofrecieron unos terrenos para trasladar los animales.

La oposición reprobó por su gestión en esta materia al grupo de gobierno, que dijo estar buscando una alternativa "o más rápida" posible

Los grupos de la oposición sacaron adelante con sus votos una reprobación al gobierno por su gestión sobre la perrera y aprobaron una moción en la que piden, entre otros asuntos, que el Concello proceda a negociar un convenio o acuerdo con cualquier asociación con medios suficientes para que se haga cargo de los animales abandonados que aparecen en Sarria.

El grupo de gobierno se abstuvo en esta moción. Hubo un momento en el que se planteó un posible consenso, de modo que la oposición retiraba la parte de la reprobación y el gobierno fijaba una fecha concreta para el desalojo de las instalaciones, pero no cuajó el acuerdo. La alcaldesa, Pilar López, sostuvo que en estos momentos no es posible dar una fecha. "Imos buscar o máis pronto posible unha protectora e manter unha reunión con Huellas de Sarria para dar a solución máis rápida", señaló.

El teniente de alcalde, Efrén Castro, abogó también por "solucionalo o antes posible" firmando un convenio con una protectora y avanzando de forma paralela en el proyecto de Huellas para construir un refugio en otro lugar.

El PP fue el más incisivo con este tema. Dijo que son ya seis los acuerdos plenarios incumplidos para retirar la perrera de la Rúa do Porvir y acusó al gobierno de "abuso de poder". Señaló también que existen expedientes sancionadores por estas instalaciones y consideró que el Concello está "enganando a todos".

este viernes, residentes en el barrio de O Mazadoiro (donde estaba proyectada la construcción de otra perrera) mostraron su apoyo a los de San Lázaro en su protesta.