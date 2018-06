Los vecinos de la urbanización A Pontevella de Sarria sostienen que ya cedieron la plaza y la Rúa Fiz Vergara al Concello. Así lo defendieron este lunes durante una reunión en el consistorio en la que el gobierno les informó de que ambos espacios son privados según un informe de secretaría.

En el encuentro participaron cerca de 40 vecinos; la alcaldesa, Pilar López; y los concejales José Manuel López y Marisa López. Estos explicaron a los residentes en A Pontevella dicho documento, que aseguraron que fue solicitado a secretaría a raíz de las reiteradas preguntas del PP sobre la titularidad de la calle y la plaza.

En este informe se señala que en el Concello no consta la cesión ni la recepción de la plaza y de la calle. Tampoco se encuentran recogidas en las normas subsidiarias del planeamiento municipal, apunta. Por ello, el documento indica que los dos espacios se deben considerar como privados.

Los vecinos aseguraron que en su momento sí se cedieron al Ayuntamiento, por lo que ellos y la administración local tratarán de obtener la documentación que lo acredita, según se acordó durante el encuentro.

En el caso de que no la lograran afirmaron que volverán a transferir ambos espacios al Concello.

El informe de secretaría indica que en el subsuelo de la plaza existen garajes, por lo que el jardín no podría ser público. La regidora apuntó que esto es "erróneo" porque debajo del jardín no hay aparcamientos, según manifestaron los vecinos. Por ello, afirmó que en los próximos días lo comprobarán in situ con representantes de las comunidades vecinales y secretaría. Al no estar los garajes en el subsuelo del jardín, los vecinos sí podrían cederlo al Concello.

NORMAS SUBSIDIARIAS. Para transferir a la administración local los dos espacios será también necesario modificar las normas subsidiarias del planeamiento. Estos trámites se pueden alargar en el tiempo, aunque el gobierno informó de que el Ayuntamiento continuará llevando a cabo el mantenimiento de la plaza, como el arreglo del jardín, y costeando el alumbrado público.