Los vecinos de A Pobra de San Xiao sufren durante horas otro corte de luz

Los vecinos de A Pobra de San Xiao, en Láncara, sufrieron este domingo un nuevo corte de luz que no ha hecho más que aumentar el malestar entre los residentes, ya que viene a sumarse a la interrupción del suministro en Nochevieja y a las pérdidas puntuales de este servicio que se registran desde hace meses.



El último corte se prolongó durante horas, dado que comenzó en la madrugada de este domingo y el suministro no se restableció hasta las diez de la mañana, según explicaron varios vecinos. Además, a mediodía, sobre las 14.30 horas, hubo otro pequeño corte, que hizo saltar la alarma de nuevo entre los afectados, aunque finalmente duró solo unos cinco minutos.



Los residentes en A Pobra están muy molestos con esta situación, que también ha llevado al Ayuntamiento ha iniciar una recogida de firmas como medida de presión ante las empresas suministradoras de electricidad.



Los usuarios dicen no entender cómo en una localidad "con dúas centrais eléctricas falla a luz" de forma tan continua.



El último corte se produjo en la tarde de Nochevieja, entre las 15.30 y las 17.30 horas, en un momento en el que soplaban fuertes ráfagas de viento. Al tratarse de una fecha tan señalada, causó también perjuicios a negocios como las peluquerías.