Vecinos de Piñeiroá piden al Concello de Láncara que finalice la traída de agua

Vecinos de Piñeiroá, en la parroquia de Cedrón (Láncara), piden al Ayuntamiento que finalice las obras para dotar de abastecimiento de agua al núcleo, petición que fue apoyada por el BNG.

Según un residente, Gregorio Saavedra, hace unos meses el Concello construyó un depósito de agua y las canalizaciones de conducción hacia cada una de las viviendas, pero quedó pendiente de ejecución la conexión con el manantial. Por ello, los vecinos solicitaron que se acaben los trabajos y, más, al ser verano, momento en el que sufren "escasez" de agua, explicó.

Este afectado acusó al alcalde de "hacer caso omiso" a las llamadas del pedáneo y de otros vecinos para abordar las problemáticas del abastecimiento. "Antes de las elecciones aún nos visitaba de vez en cuando y ahora parece que la tierra se lo haya tragado", manifestó este residente de Piñeiroá. Reclamó que el Ayuntamiento agilice los trámites para finalizar las obras para dotar de traída al núcleo, en el que se encuentran siete casas y catorce vecinos, dijo.

APOYO DEL BNG. En el mismo sentido se manifestó el portavoz del BNG lancarés, Iago Bande, quien pidió explicaciones al regidor sobre el estado de las obras de la traída. Estas se encontraban recogidas en el presupuesto de 2018, "pactado entre o grupo de gobierno e o BNG". Se quejó de que "ano e medio despois de entrar en vigor os orzamentos" todavía no esté finalizada la obra.

Criticó las dimensiones del depósito construido, pues es de "apenas 5.000 litros", un tamaño "moi limitado", dado que en el núcleo existen, además de las viviendas, tres explotaciones ganaderas. Al igual que los vecinos, reclamó que se arregle y adecúe el entorno de la fuente. "Pouco sentido ten que a parte máis importante da infraestrutura, que é o manantial, non esté preparado", indicó Bande, quien recordó al alcalde la "urxencia" de la obra.

Por los trabajos se vio afectado un vial, cuyo firme presenta un estado "moi deficiente", denunció. Ante ello el concejal reclamó que se arregle antes del invierno porque el pavimento se deterioraría todavía más con las lluvias.

Para el BNG la situación de la traída de Piñeiroá y del vial es "unha mostra máis da deixadez de Darío Piñeiro en asuntos de importancia no concello, deixadez que non mostrou para subirse o soldo un 36%". "Agardamos que esa subida excesiva comece a xustificarse en feitos e non só en palabras", concluyó.