Vecinos de O Mazadoiro ven «nula» la aprobación del proyecto para la perrera

SARRIA. Los vecinos del barrio de O Mazadoiro de Sarria han solicitado en el Concello la «nulidad» del acuerdo de la junta de gobierno del pasado 17 de enero por el cual se aprueba el proyecto técnico para la construcción del centro de acogida de animales en una parcela municipal sita en esta zona.

En su recurso de reposición, el cual está pendiente de contestación, consideran que el acuerdo no debería tener validez por cuanto fue aprobado en junta de gobierno y no en pleno pese a tratarse de una obra que no figura en los presupuestos municipales, dicen.

Un total de 36 firmas de vecinos acompañan este recurso, en el que también aprecian un incumplimiento de la Ley del Suelo de Galicia. En este sentido, entienden que una perrera debe ser asimilable a una explotación ganadera en lo referente a las condiciones requiridas y, por tanto, situada a un mínimo de 100 metros de la vivienda más próxima.

Otro de los argumentos es que el proyecto fue redactado por un técnico no competente en la materia por la titulación requerida.

Al margen de las cuestiones jurídicas, los vecinos exponen otros aspectos de tipo social. «La práctica colindancia de la instalación proyectada con una residencia de personas de la tercera edad debería llevar a rechazar de plano la idea de la construcción de la misma» en el lugar previsto, alegan.

Además, hacen hincapié en el hecho de que es el propio Ayuntamiento el encargado de la gestión y defensa de la residencia Nosa Señora do Carme, al ser este un organismo autónomo dependiente de la Administración local.

«Hablar de llevar a cabo políticas de protección social de los desfavorecidos y actuar en contra de las mismas es caer en la incoherencia política más absoluta», señalan. «Perjudicar el presente y el futuro de una residencia de ancianos pública es lo más antisocial. Si se lleva a cabo, ¿quién podrá defender que no se trata de favorecer a las residencias privadas, vaciando la pública?», se preguntan.

El recurso de reposición solicita la nulidad del acuerdo de la junta de gobierno o su revocación para dejarlo sin efecto, al tiempo que pide que se estudien otras alternativas para la ubicación.

Los vecinos se encuentran también a la espera de que responsables de la Diputación se trasladen a Sarria para poder mostrarles otras parcelas que proponen como opciones. Mientras, continúan preparando escritos para enviar a distintas administraciones públicas y aseguran estar dispuestos a acudir a la vía judicial.

Sin garantías de que no haya molestias

Una representación de ocho vecinos de O Mazadoiro se entrevistó el lunes en Lugo con la jefa territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Margarita López Blanco, para exponerle su preocupación por la perrera. Según dijeron, durante el encuentro les explicaron que el proyecto fue informado favorablemente en aplicación de la ley, pero concretaron que la existencia de este informe «non garantiza que non se vaian producir molestias».