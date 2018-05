Los vecinos de O Mazadoiro recurren en el juzgado el proyecto para la perrera

Los vecinos del barrio de O Mazadoiro de Sarria anunciaron la presentación de un recurso contencioso-administrativo en Lugo contra el acuerdo de la junta de gobierno local por el que se aprobaba el proyecto técnico para la creación de un centro de acogida de animales en esta zona.

Según explican, adoptaron esta medida al carecer de momento "doutras garantías" de que la perrera no se construirá en la parcela de propiedad municipal situada en las proximidades de la residencia de mayores de Sarria.

"Dende a Deputación, dende a oposición e mesmo dende o PSOE din que non se vai facer a canceira no barrio, pero por agora non temos outras garantías de que así sexa, polo que continuamos coa nosa tramitación", señalan.

La junta de gobierno local del Concello de Sarria aprobó el pasado 17 de enero el proyecto para la construcción de un refugio animal en O Mazadoiro, el cual sería financiado por la Diputación con alrededor de 100.000 euros.

El Concello, en el mes de marzo, rechazó en la junta de gobierno el recurso de reposición tras pedir informes técnicos y jurídicos

Esta propuesta se encontró con el rechazo vecinal por la cercanía al geriátrico (95 metros) y a varias viviendas. Por ello, en un escrito firmado por 36 vecinos, recurrieron la decisión de la junta de gobierno. Alegaban que la actuación debía ser aprobada en pleno al no estar contemplada en los presupuestos, que el proyecto fue redactado por un técnico no competente en la materia y que incumplía la Ley del Suelo de Galicia.

A mayores, apuntaban que "la práctica colindancia de la instalación proyectada con una residencia de personas de la tercera edad debería llevar a rechazar de plano la idea de construcción de la misma" en el lugar previsto.

Todos estos argumentos fueron desestimados por el Concello que, en el mes de marzo, rechazó en junta de gobierno el recurso de reposición tras pedir informes técnicos y jurídicos al secretario municipal y la arquitecta técnica.

Una vez descartado el escrito en el Ayuntamiento, les quedaba a los vecinos la opción de recurrir la aprobación del proyecto en el juzgado, paso que acaban de dar al estar próximo a finalizar el plazo estipulado para ello y no recibir otras comunicaciones oficiales sobre el futuro de la perrera.

La última noticia que tuvieron fue el pleno de la Diputación de finales de marzo, en el cual se aprobó con los votos de PP y BNG una moción para que el organismo provincial solo financie la construcción de una perrera si no es en el barrio de O Mazadoiro.