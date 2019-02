Vecinos de O Mato, sin traída desde hace nueve meses por contaminación

El depósito que da abastecimiento al núcleo de O Mato, en el ayuntamiento de Sarria, lleva ya nueve meses precintado por estar el agua contaminada y, por lo tanto, no ser apta para el consumo.

El tanque fue clausurado por "vertidos" supuestamente de una empresa y el Concello se encarga de llevar cisternas de agua para abastecer a los vecinos según lo requieren estos, explicó este miércoles el concejal de medio ambiente y ferias, José Manuel López Torre.

En O Mato se cuentan cinco viviendas, de la que solo una está habitada de forma permanente y otras tres los fines de semana. A una quinta casa acuden sus propietarios todos los días, aunque no residen en ella.

Los vecinos reclaman una solución a la problemática, para lo que hablaron con el gobierno y la oposición, aseguró un residente. El edil de medio ambiente señaló que el Ayuntamiento dispone de un proyecto para dotar de abastecimiento al núcleo de O Mato desde Manán. Esta red también daría servicio a otras localidades, pero se encuentra pendiente de ser aprobada.

Los vecinos se quejan de la situación, que llevan "con moita paciencia", afirmó uno de ellos. En su caso adquirió una vivienda en O Mato hace dos años, cuando se ofrecía un servicio de abastecimiento. "Se non houbera una traída sería distinto, pero había unha pública, que permitiron que se contaminara e non dan unha solución", se lamentó.

Por ello, se abastece de las cisternas de agua que transporta a unos depósitos el Ayuntamiento, la cual "non sempre é potable, aínda que ultimamente si", afirmó el vecino. Este agua la utilizan para el aseo personal y lavar. Para cocinar y beber llevan garrafas, "co custo que supón".

SOLUCIÓN TEMPORAL. Este residente reclamó una solución definitiva porque estas medidas son "temporais". "Desde as administracións públicas queren fomentar que a xente nova veña aos pobos, pero non temos unha solución a estes problemas, non dan uns servizos", se quejó.

La problemática con el abastecimiento del núcleo de O Mato se remonta ya al pasado mes de junio, cuando el Ayuntamiento decidió precintar el depósito por precaución. Entonces los vecinos alertaron de que había un vertido de "auga branquecina", por lo que el Concello clausuró el tanque y tomó muestras para realizar análisis. Desde el mes de junio no se volvió a permitir el consumo de la traída y, según el concejal, se continúa tomando muestras y el agua "non é apta".