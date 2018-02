La falta de un tramo de acera en la Rúa Lama da Gándara de Sarria supone un problema para los vecinos de la zona, quienes llevan meses reclamando su construcción ante el "peligro" que conlleva para los viandantes y demás usuarios de esta calle.

En septiembre del año 2015 presentaron ya un primer escrito en el Ayuntamiento solicitando la creación del tramo de acera pendiente, que apenas llega a los 40 metros, según sus cálculos.

En aquella comunicación mostraban también su preocupación por el hecho de que la zona donde no hay acera linda con una parcela sin cerrar, que en algunos tramos puede tener una profundidad de hasta un metro, con el consiguiente riesgo de que "alguien tropiece y caiga a la finca".

Además, hacían constar su malestar por la falta de limpieza y de seguridad de estos terrenos y por la formación de "socavones" en el tramo carente de acera.

Hace ahora un año recibieron un escrito del Concello en el que se les comunicaba que, en efecto, esos solares incumplían el deber de conservación y mantenimiento en cuanto a limpieza de maleza y cierre. Ante la "reiterada inactividad" de los propietarios de los terrenos y los intentos infructuosos por localizarlos, el Ayuntamiento acordó en enero del pasado año acometer de forma subsidiaria los trabajos de desbroce de la parcela, el cierre mediante acabados adecuados, el sellado de dos tubos y otras tareas de mantenimiento.

Sin embargo, los vecinos denuncian que desde entonces no tuvieron más noticias al respecto. La parcela no se limpió hasta hace unos días con motivo de unas obras, pero sigue sin protección y la acera no fue construida, por lo que reclaman al Concello que tome medidas. "Queremos ter unha beirarrúa coma todo o mundo", dicen los afectados, que instan al Ayuntamiento a ejecutar la obra, de forma directa o subsidiaria.

La zona está próxima a un colegio



Los vecinos explican que se trata de una zona de la villa por la que transitan muchas personas debido a su proximidad a un colegio.



"Parécenos incomprensible que quedara sen facer ese treito de beirarrúa porque é moi pequeno", afirman los afectados, quienes señalan que la misma parcela da a la calle Gran Vía, donde la acera se ejecutó en su totalidad.



Entre los perjudicados más directos se encuentran los ocupantes de la veintena de viviendas que forman el edificio más próximo —quienes presentaron escritos y trataron el asunto en varias reuniones de la comunidad de propietarios—, pero también, señalan, todas aquellas personas que usan esta vía pública.



Sortear coches

"É vergonzoso ter que andar sorteando os coches para poder pasar, nun punto no que, ademais, se forma moita lama. Se vai unha persoa cun carriño dun bebé ten que saltar á rúa", ejemplifican los vecinos, según los cuales hay ocasiones en las que "ou vas á finca ou á calzada".