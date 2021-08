Os veciños de Goián e o Concello sarriao melloran accesos ao lugar de Outeiro

Varios veciños da parroquia de Goián, baixo a dirección da área de medio rural do Concello de Sarria, executaron estes pasados días obras de ampliación e de mellora dos accesos e do saneamento do núcleo de Outeiro, así como a rexeneración asfáltica destas vías.

O goberno local, que define esta actuación como "exemplo e modelo a seguir", foi o encargado de aportar os materiais precisos para levar a cabo as obras e os propios veciños executáronas.