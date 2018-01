Los vecinos esperan de la Diputación "unha solución" a la perrera de Sarria

Los vecinos del barrio de O Mazadoiro de Sarria, donde está prevista la construcción de un refugio animal, agradecen el gesto de la Diputación de Lugo de reunirse con ellos y esperan del ente provincial "unha solución" a la ubicación de la futura perrera.

"Agardamos que os representantes da Deputación vaian ao encontro coas ideas claras e que nos dean unha solución, e non só intentar dicirnos que non haberá ruídos, porque os cans do Lázaro óense no Mazadoiro", comentaron los vecinos.

La Diputación de Lugo, organismo que financia la construcción del refugio con una partida de 100.000 euros, propuso esta reunión tras la polémica surgida por la ubicación en O Mazadoiro, que generó protestas en el pleno y dejó traslucir una diferencia de opiniones en el grupo de gobierno.

Vecinos del barrio reiteran la oferta de otros terrenos y dicen estar dispuesto a seguir "con trámites por vía social e xudicial"

Los residentes en este barrio están dispuestos a acudir a la cita pero aseguran que su deseo sería mostrar in situ al presidente provincial, Darío Campos, y al diputado de medio ambiente, Argelio Fernández, los terrenos en los cuales está prevista la obra. Pretenden así que vean la proximidad a la residencia de mayores Nosa Señora do Carme y a viviendas.

"Queremos un contacto directo entre a Deputación e os veciños, sen a presenza da alcaldesa, porque xa sabemos o que quere e a xuntanza con ela non valeu para nada", afirman varios de los afectados, quienes ayer desplegaron una pancarta en el bulevar de la calle Calvo Sotelo de Sarria, la misma que utilizaron en el último pleno y en la que se puede leer: "Queremos a canceira fóra da veciñanza". A este acto acudieron una veintena de personas, entre las cuales estaban dos concejales no adscritos y vecinos vinculados a la residencia de mayores.

Los presentes reiteraron una vez más su oferta de otros terrenos para construir el refugio, así como su intención de continuar con "todos os trámites por vía social e xudicial" para lograr su objetivo, que les llevará a iniciar una recogida de firmas. Insistieron también en que no están en contra ni de la asociación Huellas de Sarria ni de la construcción del refugio para perros, pero sí de la ubicación. "Lo único que queremos es vivir en paz", resumió una mujer.

El Concello prevé por su parte encargar un estudio técnico que determine los ruidos que podría generar el centro de acogida en la parcela en la que está prevista y, si las mediciones son correctas, mantendrá la ubicación en estos terrenos, que fueron elegidos por ser de propiedad municipal y por tener las conexiones de luz y agua, además de contar con el permiso de Medio Ambiente para la obra.

La idea es que la perrera preste servicio a varios concellos, que se encargarían de los gastos de mantenimiento. Por el momento existe el compromiso de Pedrafita do Cebreiro, según se puso de manifiesto en el último pleno.

La construcción del refugio eclipsó los demás temas de la sesión plenaria, en la que también se aprobó un modelo de gestión directa para la piscina cubierta. Esta propuesta contó con los votos del gobierno y la abstención de la oposición, que tumbó por segunda vez la revisión de oficio de la plaza de tesorería.