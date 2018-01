Un vecino de O Incio denuncia el hallazgo de dos cebos con veneno

Un vecino de la parroquia de Santa Cristina do Viso, en el municipio de O Incio, denunció el hallazgo de dos cebos con veneno, por los que se vieron afectados dos perros. Los hechos se produjeron en el núcleo de Bermún, en la misma parroquia.



El hombre se encontraba paseando hace unos días con sus dos perros por un camino cuando hizo el descubrimiento. Según explicó, estaban andando y los animales se quedaron parados junto al cierre de una finca, lo que le resultó extraño porque "nunca están quietos". "Pensei que habería un bicho morto, fun a onde estaban e vin un cacharro", relató.



En el recipiente (una lata de plástico cortada por la mitad) había "graxa de porco con veleno", del que ya había comido el perro, afirmó. Parte del compuesto ya se encontraba cubierto por las hojas de los árboles.



Por su parte, el otro animal, una hembra, continuó andando y la encontró parada en otro punto del camino, donde también había un cacharro con grasa y veneno, aseguró. Cuando llegó al lugar, dijo, la perra había comido del recipiente una pequeña cantidad.



Por ello, rápidamente cogió a los dos canes y los trasladó a un centro veterinario para tratarlos. "Ao can puideron inxectarlle penicilina, pero a cadela non se puido pinchar porque está preñada e a punto de parir. Cremos que non lle pasará nada porque comeu pouco", explicó el propietario de los animales.



Estos ya se encuentran en la vivienda recuperándose. "Dixeron que ía moi lento o veleno, que tarda entre 10 e 15 días en facerlles efecto. Ao can penso que non lle pasará nada porque vomitou todo e a cadela comeu moi pouco", apuntó.



INVESTIGACIÓN. El vecino alertó a las fuerzas de seguridad y hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes del Servizo de Protección da Natureza (Seprona) y de Medio Ambiente para iniciar una investigación. "Preguntáronme se vira algo raro, pero eu nunca vin nada", afirmó el dueño de los canes, que cree que el compuesto es una trampa para lobos.



Los efectivos se llevaron los recipientes con la grasa y el veneno para analizar y conocer exactamente los componentes del compuesto. "Na clínica dixeron que se pode tratar dun tipo de matarratas", aseguró el afectado. Por ahora desconoce qué tipo de producto era, pues probablemente se tardará un tiempo en conocer los resultados de los análisis.



El propietario de los animales afirmó que es la primera vez que se encuentra con un envase así con grasa y veneno a pesar de que habitualmente pasea con los perros por la misma zona. Según explicó, alertó a cazadores para que tuvieran precaución con sus canes por si había otros recipientes.