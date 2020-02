Un vecino insta a arreglar un camino afectado por un derrumbe en Láncara

Un vecino de la parroquia de Santo Estevo de Vilouzán, en el concello de Láncara, Constantino Mourín López, reclamó al Ayuntamiento el arreglo de un camino que une el núcleo de Cabezais con Monseiro, el cual se vio afectado por un derrumbe acontecido hace unos dos meses.

Según el lancarés, en aquel momento cayeron dos robles, uno de los cuales se llevó por delante tierra y causó un "furado" en la pista. A raíz de esta situación, solo puede pasar ganado y no puede circular maquinaria agrícola, explicó el vecino. Aseguró que la mitad­ de su propiedad se ve perjudicada por el desprendimiento, pues únicamente tiene acceso por dicho camino.

El afectado afirmó también que hace "mes e pico" puso los hechos en conocimiento del alcalde, que se comprometió a que lo mirarían. "Díxome que se non o arranxaban esa semana que o chamara á seguinte. Chameino, pero non me colleu, mandeille un whatsapp e non me contestou", se quejó.

Constantino Mourín demandó que el Ayuntamiento arregle la vía, ya que precisa circular por ella con maquinaria para "recoller a leña".

RESPUESTAS. El grupo municipal del PP también se hizo eco de la denuncia de este vecino y reclamó una solución. El portavoz popular, Santiago Cubillas, instó al alcalde, Darío Piñeiro, a "cuidar" las infraestructuras municipales, "dar una respuesta a los vecinos y cogerles el teléfono".

Consideró que el núcleo de Cabezais tiene los "mismos derechos que cualquier otro" y recordó que hace unos dos años ya hubo una polémica al permanecer unos meses sin recogida de basura.