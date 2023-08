As veciñas de Laiosa saen ó clareo

A choiva non foi incoveniente ningún para os veciños de Laiosa, que se botaron a andar onte pola parroquia para ensinar con orgullo todo o traballo realizado ao longo da última década para preservar algunhas das súas fontes máis prezadas. "Por elas pasaron moitas xeracións de mulleres que viñan lavar a roupa e, de paso, a confraternizar co resto de veciñas", explica Mari Armesto, a presidenta da Sociedade Deportivo Cultural de Laiosa.

A restauración non foi cousa dun día, pero o certo é que os veciños aseguran que "pagou a pena", porque nas fontes da localidade radica boa parte da súa historia. Normalmente, os mananciais eran empregados para dar de beber ao gando pero, sobre todo, era o lugar de clareo, "en todos os sentidos".

Así o recoñeceron algunhas das veciñas de Laiosa que se uniron ao roteiro, no que recordaron como os nenos e as nenas acudían coas súas nais á fonte máis próxima da súa casa para lavar a roupa, o coñecido como clareo, á vez que servía como xuntanza popular feminina. "Era unha terapia de grupo", comentaban algunhas delas, que din que elas, como nenas, viñan coas súas nais ao clareo coma se se tratase dunha festa.

Así, o roteiro comezou no campo do Carrascal cara á fonte de Busto, onde preto de 70 persoas fixeron a primeira parada e onde a veciñanza tomou a palabra. As por aquel entón fillas das lavandeiras exlicaron que elas acompañaban ás súas nais ao manancial máis próximo polos carreiros cunha tina de roupa na cabeza e o demais "é segredo e quedará para nós en moitos casos", comentaba algunha.

Despois, os camiñantes visitaron a fonte da Pincheira, que é a que se atopa máis accesible, aínda que o manancial de onde traen a auga está situado xusto detrás, e que foi rehabilitada polo Concello hai xa dez anos.

Por último, o roteiro terminou na famosa fonte de Sa Marcos, a máis caudalosa de todas, xa que era a única que aguantaba os duros tempos de sequía. Ademais de lavadoiro, este manancial tamén foi o lugar no que moitos nenos e nenas aprenderon a nadar, polo que algunhas das protagonistas, como Maribel, Carmen ou Lupe, recórdano "coma se fose onte".

Pero iso non foi todo. Os veciños e veciñas de Laiosa celebraron unha xornada repleta de actividades para poñer en valor o patrimonio comunitario dos antigos lavadoiros e a historia que traen das de si. Deste xeito, un grupo de mulleres escenificou pola tarde o proceso de clareo da roupa a través dunha perfomance colaborativa e, deseguido, Beatriz Sánchez impartiu un obradoiro interxeracional de cianotipia, unha das primeiras técnicas de impresión fotográfica.

Mostra de imaxes. A Sociedade Deportivo Cultural de Laiosa quixo facer unha mostra a carón da fonte de Sa Marcos, composta por 300 fotografías antigas recollidas das casas dos veciños. "En total logramos reunir preto de 500 instantáneas, e hai de todo, dende feiras e procesións, ata actos deportivos e mesmo o proceso de rehabilitación das fontes, do que temos capturado máis de 200 imaxes", explicou o membro da asociación José Luis Gallego, que di que levan recollendo fotos dende o ano 2014.

Así, este encontro veciñal realizouse co fin de dar voz ás lembranzas das súas devanceiras, por iso non foi un roteiro ao uso, senón máis ben un regreso a esas xuntanzas que, case un século despois, as veciñas lograron manter vivas grazas ao boca a boca e, en definitiva, ao clareo.