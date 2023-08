A veciña Pilar Vázquez recibe o recoñecemento do Concello de Sarria ao cumprir os 100 anos

A veciña de Sarria Pilar Vázquez Fernández recibiu este venres un recoñecemento por parte do Concello de Sarria ao cumprir cen anos de vida. A muller, usuaria da residencia de maiores Nosa Señora do Carmen, estivo acompañada de familiares, membros do goberno local, persoal e compañeiros do xeriátrico en tan sinalada data.

O alcalde, Claudio Garrido, felicitou a Pilar Vázquez con motivo do seu ingreso no club dos centenarios e agasallouna en nome do Concello cunha placa conmemorativa, un ramo de flores e unha tarta de aniversario para compartir cos demais usuarios desta residencia, que funciona como un organismo autónomo dependente da administración local.

Á celebración, na que non faltaron os cánticos, acudiron tamén os concelleiros Félix Seijas e Geni Valcárcel, así como familiares da centenaria homenaxeada.

Pilar Vázquez naceu no veciño concello de Láncara e viviu a experiencia da emigración con destino en Barcelona. De regreso, asentouse en Sarria, onde reside dende hai xa moitos anos.