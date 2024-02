A veciña do Incio Isolina Vázquez Arias celebra os seus 102 anos na residencia de maiores

Isolina Vázquez Arias festexou os seus 102 anos de idade na residencia de maiores da fundación San Rosendo do Incio, onde reside dende o ano 2020. Fíxoo en compañía de todos os traballadores e traballadoras do centro e do resto de residentes, nunha celebración con moitos agasallos.

Isolina naceu no ano 1922 en As Cortiñas, pertencente á parroquia de San Salvador do Mao do Incio. Sendo moi nova emigrou a Barcelona, onde traballou de perruqueira durante once anos, unha profesión que a acompañaría o resto da súa vida. Primeiro en Guitiriz e despois en Sarria, exerceu este oficio ata a súa xubilación.

Tras o falecemento do seu marido, decidiu ingresar na residencia de maiores do Incio, onde traballa de cociñeira a súa sobriña María del Carmen.

A centenaria pode camiñar con axuda e cun bastón e tamén come por si mesma. A maior complicación é a comunicación, xa que presenta problemas de audición. Gústalle coidarse e poñerse as súas cremas, así como estar informada e ler o xornal todos os días.