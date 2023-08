Vázquez Portomeñe pronunciará o pregón este domingo da Feira de Artesanía de Samos

O avogado, político e escritor Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, quen tamén foi nomeado embaixador do Camiño de Santiago, será o encargado de pronunciar o pregón o vindeiro domingo da vixésima terceira Feira de Produtos Artesanais de Samos, recuperada despois de catro anos e que contará con máis de trinta expositores, música e obradoiros.

O evento está organizado pola Asociación de Comerciantes e Artesáns de Samos, fundada no ano 1993, polo que nesta edición celebra tamén o seu trixésimo aniversario.

Segundo explicou o seu presidente, José Fernández, elixiron como pregoeiro desta sinalada data a Vázquez Portomeñe polo seu estreito vínculo co Camiño e por ser a persoa que naquel 1993, cando naceu a asociación e cando se celebrou a primeira Feira de Artesanía de Samos, ocupaba o cargo de conselleiro.

"Queremos renderlle un tributo despois de 30 anos por ser un dos máximos promotores do Camiño, xunto co entón presidente da Xunta e co samanense Luís Celeiro. Ademais, aquela primera edición da feira celebrouse na Horta da Farmacia, organizada pola asociación e co patrocinio do Xacobeo", sinalou Fernández.

Este evento, que ao longo da súa historia sufriu paróns por diversas causas como a falta de financiamento ou a pandemia do covid, celebrouse por última vez no 2018, coa monxa do mosteiro beneditino Francisca Pérez Mayo, sor Paquita, como pregoeira.

Nesta ocasión están xa anotados máis de trinta postos de artesanía e de alimentación, que ofrecerán os seus produtos no campo da feira. Nese mesmo recinto poderanse ver tamén demostracións de traballos en pedra, madeira ou cristal, así como desfrutar de obradoiros de cestería e instrumentos musicais.

A música estará presente, ademais, coa actuación do grupo Legua Dereita do Corgo, prevista para as 19.30 horas, e coa asociación cultural Os Abrentes de Cerdedo, que ofrecerá dous pases, ás 12.30 e ás 17.00. O recinto feiral abrirá ás once da mañá e, unha hora despois, será a misa no mosteiro. O pregón terá lugar ás 13.30, seguido dun xantar ás 14.30 con servizo de polbo.

Dende a organización animan a veciños e visitantes a participar e gozar do mellor da artesanía da zona.