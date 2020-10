La antigua iglesia de Ribas de Miño (O Páramo), que está abandonada desde los años 60, fue víctima de los vándalos. Robaron una piedra del interior del templo e intentaron llevarse y tiraron otras.

La construcción se encuentra sin culto desde hace cerca de seis décadas y en los últimos años el sacerdote de la parroquia, José Manuel Castro, se ocupó de limpiar la maleza y colocar algunos de sus restos con el fin de que se conozca este patrimonio olvidado.

En los últimos días el cura detectó que se habían llevado una piedra de un pequeño banco, de algo más de un metro de longitud y para lo que cree que fueron necesarias al menos dos personas. También intentaron llevarse una del altar, aunque parece que no lo consiguieron por sus grandes dimensiones y su peso. El sacerdote se encontró otras tiradas en el suelo y algunas movidas. Además, en el atrio del templo dañaron otra.

No solo se llevaron restos de la iglesia, si no que también robaron un serrucho utilizado por el párroco para limpiar la maleza de la antigua iglesia. También tiraron unos candelabros, los cuales no tienen valor.

El sacerdote comunicó a la Guardia Civil de Portomarín y de A Pobra de San Xiao el robo de la piedra ante el temor a que sigan expoliando el templo, si bien no lo denunció.

Ya el pasado año el inmueble sufrió el robo de una imagen de Cristo, sin valor artístico ni histórico, y que colocara el cura. La pieza apareció después tirada en Lugo y fue entregada por una vecina en la iglesia A Nova de la ciudad.

Para evitar que vuelvan entrar a la construcción fueron colocados unos tablones en la puerta y un cartel recordando que el acceso está prohibido ante el riesgo de que ocurran desprendimientos.

La iglesia de Ribas de Miño es de origen románico y ya hay referencias a ella en el siglo XIII, explicó el párroco. Fue abandonada en los años 60 al pensarse que se iba a ver afectada por el agua a raíz de las obras del embalse, aunque no fue así. Entonces se construyó otro templo en la parroquia, inaugurado en mayo de 1965.