Val de Láncara celebrou a Festa da Malla con exposicións de maquinaria e fotografías

A asociación cultural Val de Láncara conmemorou este pasado domingo, día 8, a Festa da Malla con exposicións de maquinaria, fotografías e artesanía.

O colectivo non organizou, por segundo ano consecutivo, a demostración da malla nin a posterior comida na carballeira pola pandemia do covid-19, pero quixo recordar este evento coas diversas mostras. No recinto puideron verse decenas de fotografías de anteriores edicións, así como maquinaria e ferramentas de veciños que son empregadas nos traballos da malla.

Na festa tamén se exhibiron catro tractores, dous pertencentes á colección do Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomocación Agraria (Muvicla) da parroquia de Trasliste e outros dous dun veciño do municipio de Baralla. Dous turismos clásicos e varios postos, como os de artesanía, completaron a exposición.

Na xornada tampouco faltou a música, que correu a cargo da asociación cultural A Legua Dereita do Corgo.