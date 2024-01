Logo de que a gandeira sarriá Ana María González recibise a nova hai apenas dúas semanas de que seis das 29 vacas da súa explotación, situada na parroquia sarriá de Corvelle, estaban infectadas por tuberculose, a Xunta comunicoulle que serían sacrificadas esta mesma semana "sen remedio algún".

É por iso que a gandeira recibiu onte un tratante que se encargou de tomar as medidas das vacas infectadas para calcular a indemnización que recibirán por elas. "Os prezos variarán en función das súas características, pero o certo é que, ao dar positivo en tuberculose, a cantidade baixa moitísimo e non chega para cubrir gastos nin nada", explica Ana María González, que di que tanto ela como o seu marido, José Luis Fernández, están "atados de pés e mans" ante esta situación, xa que non lles permitiron facer a segunda proba que se soe facer en casos deste tipo.

Á espera de confirmar o día exacto no que trasladarán as vacas ao matadoiro, a sarriá afirma que "o peor vén despois", xa que os animais sacrificados serán analizados posteriormente, o que determinará "o futuro do resto das vacas que temos". E é que, tal e como indica a gandeira, de daren positivo, "temos medo de que pase o mesmo co resto, que non fagan unha segunda proba e terminemos perdendo toda a explotación".

A sarriá ve "moi inxusto" que non lles permitan acceder a unha segunda análise dos resultados porque, ademais "da perda que supón para nós, o certo é que dúas das vacas están preñadas nun estado bastante avanzado, polo que a perda é aínda maior", sinala.

"Non é fácil ver marchar os animais, porque para nós son a nosa vida, o noso sustento", asegura a gandeira, que prefire non poñerse no peor, polo que, chegados a este punto, "un resultado negativo sería a mellor noticia que poderiamos recibir se pensamos no resto dos animais".

De todos xeitos, a sarriá sostén que non deberían ter que chegar a esta situación porque "o que precisamos todos os gandeiros son garantías de que as vacas que chegan aquí están en boas condicións", e, mentres tanto, reivindica o dereito de realizar a segunda proba aconsellada para este tipo de casos, xa que "os gandeiros xogámonos moito", conclúe.