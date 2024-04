As seis vacas sacrificadas en Corvelle deron negativo en tuberculose

Dous meses despois de que se sacrificasen seis vacas dunha explotación de 29 na parroquia sarriá de Corvelle, a súa dona, Ana María González, recibiu este xoves a nova de que o resultado da enfermidade era negativo.

"Ao final matáronas inocentemente sen realizar a segunda proba que tanto demandei e que me acabou dando a razón", afirma a gandeira, "indignada" por non poder facer nada agora. "No caso de granxas pequenas como a nosa, seis vacas son un mundo", asegura Ana María González.

Ademais, a sarriá quéixase de que tivo que ser ela a que se puxese en contacto para coñecer o resultado das probas. "Dixéranme que me avisarían dous meses despois, pero ao ver que pasaba case unha semana, chamei eu para preguntar", sostén. Agora, espera que a indemnización chegue "o antes posible", pero afirma que aínda non recibiu ningunha información.

A proba comparada que pediu anteriormente a gandeira certifica se o animal realmente está infectado ou non, e é unha práctica frecuente ante a aparición de casos dubidosos ou positivos, dado que adoitan darse reaccións cruzadas con outro tipo de tuberculoses que non inflúen na saúde animal e que na primeira proba poden confundirse con tuberculose bovina, como foi o caso. "Deberían tomar medidas e respectar a segunda proba, porque os gandeiros non podemos seguir así", di González.