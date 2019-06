La vaca más bella de Galicia es de Samos

'PASTORA' NO es una vaca cualquiera, como dice la canción. Esta res de raza rubia gallega de una explotación de la parroquia de Castroncán, en el municipio de Samos, acaba de proclamarse Miss Vaca Galicia 2019 en un concurso del programa de la televisión autonómica Luar.

"Pastora" representó a Lugo, provincia que ganó por décimo año el curioso certamen, dejando así claro su gran potencial ganadero. El público fue el encargado de elegir con sus votos telefónicos a la vaca más bella y el animal samonense se llevó el 43%, seguida de las representantes de las provincias de Ourense (36%), A Coruña (12%) y Pontevedra (9%).

Según explicó el propietario de la res, Manuel López Quiroga, se trata de la primera ocasión en la que "Pastora", de ocho años, se presentaba a un concurso de este tipo. Y fue llegar y vencer. El animal "sacáballe moito as outras tres vacas participantes, había moita diferenza", señaló sobre este ejemplar, el cual nació en la propia explotación. Sin embargo, no es la primera vez que esta granja de Castroncán, Casa de Chaos, se hace con el título de Miss Vaca Galicia, ya que hace unos diez años lo ganó con "Cuca".

La ganadería samonense recibe numerosos premios en las ferias en las que participa, como en las localidades de O Páramo, A Pobra de San Xiao, Sarria, Lugo o Adai (O Corgo). En este último certamen, celebrado hace una semana, la explotación samonense fue la gran triunfadora al hacerse con cuatro primeros premios en las categorías de mejor novillo, mejor becerro, mejor novilla y mejor becerra. Además, logró varios segundos y terceros puestos.

"A 'Pastora' non a levamos e este ano foi a concursos. Para participar en Miss Vaca chamáronnos do programa e decidimos levala para non repetir co mesmo animal, con 'Cuca'", contó Manuel López, quien acudió al plató de Luar con su padre, Manolo López.

"MOI TRANQUILA". A pesar de ser la primera vez que se encontraba ante los focos y las cámaras, "Pastora" estuvo "moi tranquila" durante todo el programa y en el desfile que realizaron las cuatro candidatas. Tampoco hizo mella en el animal el tiempo que tuvieron que estar en el plató ni el largo viaje, pues llegaron a Santiago de Compostela a las seis y media de la tarde y regresaron sobre las dos de la madrugada.

"As nosas vacas son moi mansas e tranquilas. Cando no estaban gravando soltouse e deitouse alí, na cama que lle fixeron", explicó el samonense. También destacaron la tranquilidad de "Pastora" en el propio programa, en el que acompañó al animal ante las cámaras Manolo López. "É boa, non é revoltosa", aclaró este en antena a las preguntas de los presentadores de Luar.

Para participar en el concurso la limpiaron y peinaron, pero no la prepararon especialmente. "Xa están preparadas de tempo, non se fai nun día", señaló Manuel López. Este define la experiencia en el certamen como "moi boa". "Está ben, a atención é moi boa, trátante moi ben", indicó el samonense sobre el programa.

De este no se fueron con las manos vacías porque, además de hacerse con el título de Miss Vaca Galicia, 'Pastora' fue elegida Miss Lindos Ollos por un jurado que se encontraba en el propio plató. "Fíxonos ilusión porque che gusta gañar", apuntó el responsable de esta ganadería con unas vacas muy bellas, como quedó demostrado.